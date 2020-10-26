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Почему главная угроза для США - это Россия? Байден дал ответ

11:30 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".

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Китай, по мнению экс-вице-президента США, является для Вашингтона самым большим конкурентом

Китай, по мнению экс-вице-президента США, является для Вашингтона самым большим конкурентом.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай - главным конкурентом.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".

"Есть ситуация в Корее (КНДР - ИФ), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (...) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов.

Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".

В отличие от Байдена, Трамп часто упрекает своих противников и журналистов в чрезмерном внимании к угрозе, исходящей от России, и недооценке опасности, которую для США представляет Китай.

Китай. сша угроза Джозеф Байден
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