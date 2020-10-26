Аптеки получат 12 тыс. упаковок антибиотиков в Новосибирске, надолго их хватит?

В дополнительную поставку медикаментов войдут в первую очередь азитромицин и офлоксацин, нехватка которых отмечалась в аптеках.

В аптеки Новосибирска поступят дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков

По словам мэра города, с учетом спроса на антибиотики дополнительных упаковок хватит на 10 дней.

Дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков поступят в муниципальную аптечную сеть Новосибирска для устранения дефицита медикаментов, который наблюдается в городе с прошлой недели из-за ажиотажного спроса. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Антибиотики отпускаются только по рецепту. 22 октября отгружены во Владивостоке 12 тыс. стандартов антибиотиков. Они должны поступить сегодня или завтра. По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на декаду, на 10 дней. Работа дальше ведется с поставщиками, чтобы запасы увеличить", - сказал мэр.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка в ходе оперативного совещания рассказал, что на прошлой неделе руководством региона были проведены переговоры с крупнейшим оптовым поставщиков лекарств. Властям удалось договориться о возобновлении контракта с муниципальной аптечной сетью Новосибирска. По словам Семки, поставка 70 наименований, находящихся в дефиците, произойдет в течение этой недели. "Из тех факторов, которые сдерживают [работу аптек] - это отпуск лекарств без рецепта. Мы договорились, что ужесточаем эту процедуру", - добавил замгубернатора.

Как сообщала ранее журналистам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, в дополнительную поставку медикаментов войдут в первую очередь азитромицин и офлоксацин, нехватка которых отмечалась в аптеках. На прошлой неделе новосибирский Минздрав совместно с главным пульмонологом региона проработал альтернативные схемы лечения пневмонии у пациентов в условиях дефицита популярных антибиотиков.

Ранее местные СМИ сообщали о нехватке антибиотиков, отпускаемых по рецепту, как в муниципальной аптечной сети Новосибирска, так и у частных поставщиков. В понедельник замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов сообщил об усилении контроля за поступлением медикаментов в аптечные сети региона.

По данным оперативного штаба на утро 26 октября, в регионе зарегистрировано более 16 тыс. случаев коронавирусной инфекции. 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые с 3 августа превысил 100 человек. В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом и госпиталь ветеранов войн. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов отмечал, что система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Источник: ТАСС