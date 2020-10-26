Точный гороскоп Павла Глобы на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

В целом это должна быть довольно благоприятная неделя, но не всегда и не во всем нам будет следовать удача.

В целом это должна быть довольно благоприятная неделя, но не всегда и не во всем нам будет следовать удача

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в СНГ и России. Каждую неделю он дает прогноз для каждого Знака Зодиака о том, как привлекать удачу и обходить стороной проблемы. Следуйте его советам, чтобы не попасть впросак.

В целом это должна быть довольно благоприятная неделя, но не всегда и не во всем нам будет следовать удача. Разумеется, это можно изменить, если следовать рекомендациям эксперта.

Овен

Понедельник будет для Овнов самым трудным днем. Это очень удачный момент для продвижения новых идей. Вполне возможно, что Овнам удастся заручиться поддержкой кого-то из коллег или помощью незнакомых людей. Представителям этого Знака можно воспользоваться помощью самых лучших камней для притяжения денег. Также удачу будет дарить максимальный фокус на работе. Сейчас не время для романтики и тем более для безделья. Любовь второстепенна, как и другие сферы жизни.

Телец

У Тельцов наступает довольно стрессовое время, особенно 31 октября. Снять негатив и усталость помогут специальные физические упражнения. В целом будет довольно сложно приходить к компромиссам с людьми. Лучше не начинать конфликтов, не провоцировать никого на негатив. Если на работе или дома возникнут внезапные неприятности, лучше принять ситуацию и не торопиться с решениями. Еще Тельцам сейчас лучше не отправляться в дальние поездки.

Близнецы

Близнецов могут настигнуть бытовые проблемы в первый день недели. Нужно помнить, что у каждой такой проблемы свои духовные причины. Начиная со вторника звезды начнут воздействовать на этих людей более созидательно. Среда, четверг и пятница станут самыми благоприятными днями недели. В это время лучше как можно больше общаться с близкими людьми, транслируя больше добра и оптимизма. Если проводить много времени с друзьями и родственниками, это поднимет настроение Близнецам.

Рак

У Раков ожидается очень благоприятная неделя. Особенно яркими и позитивными днями будут 26 и 27 число. В эти два дня и в целом на неделе нужно больше трудиться. Еще звезды благоволят романтическим приключениям, свиданиям. Можно знакомиться с людьми, раскрывать свой творческий потенциал. Главное поставить неперебиваемый оберег от сглаза и завистников. Неделя прекрасно подходит для перевода отношений на новый уровень — можно планировать или играть свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека.

Лев

Львам на этой неделе очень повезет в сфере работы и бизнеса, особенно если люди этого Знака как-то связаны с креативной и творческой деятельностью. Очень успешными днями для работы и финансовой активности станут 29, 30 октября и 1 ноября. Самым опасным днем можно считать 28 октября. В этот день звезды будут не в духе, так что можно будет пользоваться тремя ритуалами для привлечения успеха и удачи. Львам придется сделать выбор — сфокусироваться на работе или на семье. Угнаться за двумя зайцами не получится.

Дева

Начало недели может быть неблагоприятным. Если вдруг все станет очень плохо, Девам лучше начать следовать трем полезным советам. В целом эта неделя обещает быть продуктивной и яркой. Небольшая апатия в начале недели быстро сменится энергетическим подъемом. Дев ожидают новые знакомства, творческий подъем. Павел Глоба советует этим людям чаще проводить время со второй половинкой. Пребывание с близкими людьми полезно скажется на энергетике и настроении.

Весы

Весам стоит поменьше общаться с представителями злых Знаков Зодиака, особенно 29 числа — в самый опасный день недели. В деловой сфере выбора может не быть, так что лучше просто не провоцировать никого на негатив. Очень полезными будут собеседования, встречи по поводу расширения бизнеса. Очень важно не забывать и об отношениях. Стоит больше времени проводить со второй половинкой, либо же в процессе ее поисков. Очень повезет Весам, которые готовы проявлять щедрость в ущерб своим интересам.

Скорпион

Скорпионам астролог советует самое начало недели посвятить делам, но с 29 числа сфокусироваться на любви и семье. Одиноким представителям Знака понадобится проявлять больше инициативы. Ведь под лежачий камень вода не течет. Позитивно на любовной удаче скажется смена стиля. Также полезно будет помнить о шести жизненных истинах, которые делают людей более сильными и целеустремленными. Сейчас Скорпионам стоит вкладывать силы и деньги в образование.

Стрелец

Эта неделя прекрасно подходит для уединения. Если у Стрельца нет второй половинки, этому человеку стоит сфокусироваться на работе. Всем, кто состоит в отношениях, желательно давать больше свободы любимому человеку. Восстанавливать силы и отдыхать тоже лучше в уединении и спокойной обстановке. От семейных неурядиц Стрельцов спасут лучшие обереги для дома. Что касается работы, то эта неделя будет очень благоприятной и продуктивной, особенно 29 и 30 число.

Козерог

Это хорошая неделя для духовных поисков. Познать счастье Козерогам помогут индейские мудрости. Нет ничего плохого в том, что Козерогам захочется поменять свою жизнь, привнести в нее что-то новое. Одиноким людям этого Знака стоит заняться активными поисками. В любовной сфере этим людям стоит прислушиваться к интуиции. Эта неделя будет очень благоприятной для финансовой активности и работы, либо для начала отпуска. Главное — пока не рисковать и не начинать ничего нового.

Водолей

У Водолеев будет возможность с самого начала недели влить в ритм и достичь больших успехов в работе. В этом им помогут советы близких, друзей, коллег. Сейчас нет времени на любовь и романтику, особенно 30 октября. Павел Глоба советует сфокусироваться на делах, но не забывать и домашних заботах. Также нельзя заражать негативом близких людей. Не стоит ругаться из-за мелочей и срываться на родственниках, второй половинке. Нужно находить время для отдыха, а также пользоваться простыми способами улучшения настроения.

Рыбы

Рыбам звезды и планеты на этой неделе сулят большие успехи в любви. Представителям данного Знака стоит следовать семи золотым правилам притяжения любви. Очень большой успех может ожидать Рыб и в финансовой, деловой сферах. К сожалению, усидеть на двух стульях не получится. Придется выбирать, в какой из сфер проявлять наибольшую активность. Павел Глоба советует людям этого Знака почаще отправляться в поездки и командировки.

Каждому из Знаков стоит задуматься над тем, как очистить свою ауру. Сейчас очень важно избавиться от негативных мыслей и всего, что тормозит развитие. Пусть эта неделя будет для вас успешной, позитивной и приятной. Павел Глоба желает вам удачи.

Источник: dailyhoro.ru