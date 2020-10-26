Как влияет на рождение детей вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"?

Специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.

Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье

По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез", — рассказали в ведомстве.

Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.



В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе.

На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.

Источник: РИА Новости