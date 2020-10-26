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Как влияет на рождение детей вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"?

16:42 26.10.2020 Фото: coronavirus-monitor.ru
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Специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.

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Роспотребнадзор оценил влияние "ЭпиВакКороны" на репродуктивное здоровье

По предварительным данным, вакцина "ЭпиВакКорона" безопасна для репродуктивного здоровья, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины "ЭпиВакКорона" завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины "ЭпиВакКорона" на структуру половых желез", — рассказали в ведомстве.

Там также заверили, что специалисты будут на протяжении долгого времени наблюдать привитых добровольцев, что поможет выявить любые потенциальные отклонения.

В октябре в России зарегистрировали второй препарат для профилактики COVID-19 — "ЭпиВакКорону" от научного центра "Вектор". В ноябре стартуют пострегистрационные исследования.
Первую вакцину — "Спутник V" от Центра имени Гамалеи — зарегистрировали в августе.

На клинических исследованиях сейчас находится еще один препарат, который разработали эксперты Центра имени Чумакова.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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