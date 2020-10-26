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Сгорели заживо 4 ребенка в палаточном лагере. Генпрокуратура утвердила обвинение

18:05 26.10.2020 Фото: © Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
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Директора обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудника МЧС - в халатности.

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Место пожара в палаточном лагере "Холдоми", 23 июля 2019 года

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели детей в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, руководителя ее структурного подразделения - директора палаточного лагеря "Холдоми", а также начальника районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Уголовное дело будет рассмотрено в Солнечном районном суде Хабаровского края", - отметили в Генпрокуратуре.

Руководитель организации и директор лагеря обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть нескольких человек. Сотрудник МЧС обвиняется по статье "Халатность".

Следствие считает, что представители фирмы разместили в палатках 189 подростков, но в нарушение правил пожарной безопасности установили там на ночь электрообогреватели и разрешили детям ими пользоваться. Неполадки в работе тепловентиляторов привели к пожару, в котором погибли четверо детей, еще шестеро пострадали. Кроме того, в лагере не было инструкций, как должен действовать персонал, эвакуируя людей при пожаре, а самим работникам "Холдоми" не выдали средства индивидуальной защиты, которые могли бы спасти от токсичных продуктов горения.

Начальник отдела ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за несколько дней до трагедии проводивший противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей на территории палаточного лагеря, не принял мер, чтобы выявленные недостатки были устранены.

насмерть пожар халатность
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