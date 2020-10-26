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Волна коронавируса сместилась на восток, сообщил Песков

17:53 26.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее Путин, оценивая необходимость введения новых ограничений из-за пандемии, отметил, что пока ситуация этого не требует.

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Кремль прокомментировал рекорд по числу случаев COVID-19 в России

Рекордный прирост новых случаев COVID-19 за сутки в России — это та реальность, в которой мы существуем и с которой все должны бороться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков  26 октября.

«Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна ушла на восток», — прокомментировал он.

Песков подчеркнул, что сейчас необходимы «энергичные усилия» и от федерального правительства, и от правительств регионов. Он также добавил, что президент Владимир Путин получает все данные о сложной ситуации с COVID-19.

Ранее Путин, оценивая необходимость введения новых ограничений из-за пандемии, отметил, что пока ситуация этого не требует.

В России за последние сутки выявили 17 347 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Это рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19. Больше всего заразившихся — в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

Источник: lenta.ru

COVID-19 коронавирус пандемия Дмитрий Песков
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