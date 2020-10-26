Бойню боевикам и террористам устроили российские ВКС в Сирии. Сотни убитых и раненых

Это событие вызвало настоящую истерику в Анкаре. Бомбардировщики ВКС России нанесли авиаудары по лагерю подготовки протурецких боевиков.

ВКС РФ устроили бойню в Сирии, бомбы влетели в толпу на вражеском объекте

Вооруженные Силы России продолжают уничтожать объекты террористов в Сирии. Подробности «Русской Весне» сообщил военный источник.

26 октября утром бомбардировщики ВКС России нанесли авиаудары по лагерю подготовки протурецких боевиков и террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»(запрещенной в РФ), который находится на горе Дувайла между городами Арманаз и Салькин, в северной части провинции Идлиб.

По имеющейся информации, в результате удара убито до 100 террористов, в том числе 13 полевых командиров, около 50 ранены. По уточнённым данным, под удар попало и множество протурецких боевиков, которые тесно взаимодействовали с террористами ХТШ, когда те ещё были «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в России). Сообщается, что раненых до 140, среди них много тяжёлых, честь которых, по всей вероятности, пополнит число безвозвратных потерь.

Это событие вызвало настоящую истерику в Анкаре, турецкие журналисты-националисты обращают внимание на то, что удар нанесён в непосредственной близости к границе с Турцией и уничтожены силы группировки, на которую Анкара делала большую ставку.

Отметим, что междоусобные войны террористов между собой помогают уничтожать их силы.

Уточняется, что на этот раз данные о месторасположении тренировочного лагеря получены от служб сирийской разведки, с которыми сотрудничают информаторы из числа боевиков «Хурас Ад-Дин» (сирийское крыло «Аль-Каиды»), ведущих войну против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшее сирийское крыло «Аль-Каиды», запрещенной в РФ) и союзных ей банд.