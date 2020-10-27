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Гороскопы / Общество

Астропрогноз на вторник 27 октября для всех знаков зодиака

00:02 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Гороскоп на 27 октября 2020 года предупредил Близнецов об угрозе удара в спину.

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Воздушный знак Зодиака может сменить место жительства

Вторник, 27 октября и 11-12 лунный день, "подготовил" знаку Зодиака Дева финансовый фарт.

Гороскоп на 27 октября 2020 года предупредил Близнецов об угрозе удара в спину, сообщает Главред.

Весам на сегодня спрогнозирована возможность переезда, а Раков предупредили о возможных травмах.

Что вторник "подготовил" представителям земной стихии

Дева

Может капнуть значительная сумма и благодаря этому некоторое время можно особо не заморачиваться.

Телец

Можно заключить выгодную сделку. Чтобы победить в споре, нужно иметь больше информации.

Козерог

Неожиданная новость может сделать переворот в карьерной или в личной сферах. Вам под силу "заклеить" проколы в отношениях с близким человеком.
Что вторник "подготовил" представителям огненной стихии

Стрелец

Из-за ложного совета возможен "удар" по личной жизни или по кошельку. Воздержитесь от знакомств с кем-либо.

Овен

Следите за тем, на что идут деньги. Лучше отказаться от новых дел и не сильно активничать в старых.

Лев

Если занять позицию наблюдателя, некоторые проблемы могу разрешиться сами. Иногда лучше постоять в стороне.
Что вторник "подготовил" представителям воздушной стихии

Водолей

Разложите свои чувства по полочкам, вы должны быть готовы к неожиданным поворотам жизненной тропы. Не оставляйте без внимания любовный фронт.

Близнецы

Возможен удар по здоровью из-за непорядочности партнера, столкновения с недругами или влияния со стороны.

Весы

У вас может появиться новый дом – возможен переезд. Проблемы можно решить – понадобятся новые идеи.
Что вторник "подготовил" представителям водной стихии

Рыбы

Возможно, придется быть требовательными и настойчивыми и защищать свои позиции. Прогнозируется очень непростой выбор. Придется быстро реагировать.

Скорпион

Дела на материальном фронте существенно улучшатся. Новые люди позволят вам еще больше открыться и вдохновят на свежие идеи.

Рак

Соблюдайте осторожность – есть угроза травм. Стоит все несколько раз проверять и не терять внимательность.

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