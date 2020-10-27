Астропрогноз на вторник 27 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 27 октября и 11-12 лунный день, "подготовил" знаку Зодиака Дева финансовый фарт.
Гороскоп на 27 октября 2020 года предупредил Близнецов об угрозе удара в спину, сообщает Главред.
Весам на сегодня спрогнозирована возможность переезда, а Раков предупредили о возможных травмах.
Что вторник "подготовил" представителям земной стихии
Дева
Может капнуть значительная сумма и благодаря этому некоторое время можно особо не заморачиваться.
Телец
Можно заключить выгодную сделку. Чтобы победить в споре, нужно иметь больше информации.
Козерог
Неожиданная новость может сделать переворот в карьерной или в личной сферах. Вам под силу "заклеить" проколы в отношениях с близким человеком.
Что вторник "подготовил" представителям огненной стихии
Стрелец
Из-за ложного совета возможен "удар" по личной жизни или по кошельку. Воздержитесь от знакомств с кем-либо.
Овен
Следите за тем, на что идут деньги. Лучше отказаться от новых дел и не сильно активничать в старых.
Лев
Если занять позицию наблюдателя, некоторые проблемы могу разрешиться сами. Иногда лучше постоять в стороне.
Что вторник "подготовил" представителям воздушной стихии
Водолей
Разложите свои чувства по полочкам, вы должны быть готовы к неожиданным поворотам жизненной тропы. Не оставляйте без внимания любовный фронт.
Близнецы
Возможен удар по здоровью из-за непорядочности партнера, столкновения с недругами или влияния со стороны.
Весы
У вас может появиться новый дом – возможен переезд. Проблемы можно решить – понадобятся новые идеи.
Что вторник "подготовил" представителям водной стихии
Рыбы
Возможно, придется быть требовательными и настойчивыми и защищать свои позиции. Прогнозируется очень непростой выбор. Придется быстро реагировать.
Скорпион
Дела на материальном фронте существенно улучшатся. Новые люди позволят вам еще больше открыться и вдохновят на свежие идеи.
Рак
Соблюдайте осторожность – есть угроза травм. Стоит все несколько раз проверять и не терять внимательность.