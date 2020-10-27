Названы самые опасные дни в ноябре 2020 года. Таких астральных дат будет 5

В эти дни желательно не рисковать и быть предельно осторожными в любой из сфер жизни

Астрологи и эксперты в области биоэнергетики рассказали о пяти самых опасных днях ноября. В эти дни желательно не рисковать и быть предельно осторожными в любой из сфер жизни.

Первое, что необходимо сделать в любой подобный день, — избавиться от негативных мыслей, ведь они словно магнитом тянут к себе неприятности. Также стоит нести в мир любовь, стремиться к пониманию и доброте.

10 ноября — Меркурий входит в Знак Скорпиона

Меркурий в Скорпионе чувствует себя очень плохо, что негативно отражается на финансовой удаче людей и на их способности находить общий язык. Это будет время ссор, конфликтов, неурядиц на работе и дома. Друзья в такой период могут стать врагами и наоборот. В этот день негативная энергетика Меркурия будет наиболее мощной. 11 числа ситуация станет лучше, но не намного. Учитывая, что 10 и 11 ноября — это самый разгар рабочей недели, может появиться много проблем финансового характера.

13 ноября — пятница 13

Пятница 13 априори считается опасным и непредсказуемым днем. В начале недели Меркурий станет негативным, а в конце нее придется вспомнить все негативные приметы, связанные с пятницей 13. Старайтесь не наживать врагов в этот день — можно нарваться на сглаз или что-то похуже. Этот день можно с легкостью назвать самой опасной пятницей этой осени. 13 октября могут срываться запланированные дела, появляться новые страхи и обостряться негативные программы.

15 ноября — Новолуние в Скорпионе

Новолуние обычно не бывает опасным, но в этот раз оно пройдет в Скорпионе. Новая Луна в этом Знаке чувствует себя не в своей тарелке. Астрологи и эксперты отмечают, что 21 числа могут происходить странные и непредвиденные вещи. Лучше не строить долгосрочных планов и бороться с импульсивностью. В этот день возможны предательства, много лжи и обмана, ревности и зависти.

21 ноября — Венера входит в Знак Скорпиона

21 числа Венера осуществит переход в Знак Скорпиона, связанный с духовным началом, переживаниями и ностальгией. Венера испытает серьезный энергетический спад, который продлится долгое время, но именно 21 число станет особенно опасным днем из-за резкой смены энергетики. В этот день многие люди почувствуют упадок сил, мотивации, интуиции.

30 ноября — затмение Луны

Это будет полутеневое затмение в Знаке Близнецов. В этот день ожидаются большие проблемы в сфере любви и общения. Астрологи советуют не сплетничать, а также не обращать внимание на провокации. Старайтесь сохранять невозмутимость в сложных ситуациях. 30 числа править миром будут фальшивые чувства, дисгармония. Информационные потоки сильно ослабнут, поэтому узнавать правду станет сложнее.

Негативная энергия не всегда преобладает над позитивной. Помните о днях силы, в которые удача и оптимизм будут править этим миром. Если планы пойдут крахом, это не будет означать, что наступила черная полоса. Иногда это просто случается, и в такие минуты вам нужно оставаться собранными.

Источник: dailyhoro.ru