Имплантация: Больно ли ее делать и как она проходит

При установке имплантов боль незначительной интенсивности будет чувствоваться в любом случае. Но период этот непродолжительный.

Сегодня имплантация зубов считается достаточно простой и обычной процедурой

Процесс имплантации зубов связан с выполнением хирургического вмешательства в организм человека, во время которого в челюстную кость устанавливается имплант (имитирующий корень зуба титановый штифт), а затем выполняется фиксация коронки на него.

Хотя имплантация не является новшеством, как эффективный и безопасный способ восстановления утраченных зубных единиц с помощью искусственных корней, некоторые люди до сих пор считают ее болезненной процедурой и отдают предпочтение классическим решениям в области протезирования. Действительно, болезненна ли имплантация зубов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

О процедуре

Сегодня имплантация зубов считается достаточно простой и обычной процедурой. Эта услуга предоставляется многими клиниками и выполняется в несколько этапов. Первый, связанный с вживлением имплантата в костную ткань, является для пациентов наиболее пугающим.

На вопрос о том, больно ли вставлять зубной имплант, смело можно ответить, что в настоящее время процесс выполняется под анестезией, аккуратно и качественно, не является травматичным и болезненным. Фактически, пациент испытывает те же ощущения, что и во время лечения кариеса.

Больно ли делать имплантацию зубов на современном этапе развития стоматологии?

С целью уменьшения боли во время имплантационного процесса применяются следующие решения:

Анестезия местного типа.

Седация.

Полноценный наркоз.

Установка импланта, как правило, производится с использованием местной анестезии. Но каким бы способом и под каким видом обезболивания ни осуществлялась процедура, она будет связана с определённым дискомфортом.

Такая хирургическая манипуляция ощущается в ротовой полости пациента, как легкая механическая работа врача-стоматолога, похожая на самое обычное лечение зуба. При наличии у пациента повышенных страхов или волнений может быть произведена седация, дополняющая местную анестезию, и заключающаяся в медикаментозном введении человека в полудремное состояние.

В случаях, когда пациенту приходится устанавливать десять и более имплантов с одновременной костной пластикой, может использоваться общая анестезия. Также её применение возможно при таких показаниях:

Аллергические реакции на местные анестетики.

Наличие рвотного рефлекса, который пациент не может удержать под контролем.

Страх посещения стоматолога, граничащий с паникой.

Наличие у пациентов психических заболеваний разной степени тяжести.

Больно ли делать имплантацию зубов в послеоперационный период?

Естественным для многих пациентов является вопрос о том, будет ли больно ли после имплантации зуба.

Чаще всего операции выполняются с помощью металлического скальпеля, которым делаются надрезы тканей, необходимые для вживления имплантов. Поэтому, какой бы успешной не была процедура, в послеоперационный период, после прекращения действия обезболивания пациентом будет ощущаться дискомфорт. Он напоминает чувство, испытываемое после удаления зуба.

В ситуациях, когда устанавливается малое количество имплантов, пациент беспроблемно может на следующий день выходить на работу. А вот когда восстанавливается полностью потерянный зубной ряд, существует риск проявления послеоперационных отеков. Для их снятия необходимо соблюдать специальный режим, принимать назначенные врачом-стоматологом лекарственные средства.

После проведения операции имплантологи рекомендуют:

На какое-то время остаться в стоматологическом учреждении.

Не садиться сразу за руль авто, чтобы доехать домой, а воспользоваться услугами такси или родственников.

Отложить на две недели посещение солярия, бассейна или бани, занятия спортом, ношение тяжестей, употребление горячей и острой пищи, алкоголя и курения.

Постараться исключить любые стрессовые ситуации.

Строго соблюдать правила личной гигиены полости рта.

Сегодня существует возможность минимизировать боли с помощью современной технологии имплантации, предполагающей использование лазерного луча в качестве режущего инструмента.

Такой способ ставить импланты значительно снижает риски развития воспалений по завершению протезирования. Лазер не только менее травматичный, но и обладает обеззараживающим и заживляющим действием. С его помощью установка имплантата выполняется в течение получаса в хирургически стерильных условиях.

Отвечая на вопрос о том, испытываются ли болевые ощущения при имплантации зубов, подведем итог: при установке имплантов боль незначительной интенсивности будет чувствоваться в любом случае. Но период этот непродолжительный. К тому же, для снятия дискомфортных ощущений врачом назначаются стандартные средства обезболивания.

Источник: prezi-dent.ru