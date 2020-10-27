Вспышка сибирской язвы: Пятеро человек уже госпитализированы

При первых признаках болезни – повышение температуры, образование красных пятен, пузырьков и язв на кожных покровах, увеличение лимфоузлов – сразу же обращайтесь к врачу.

При первых признаках болезни – повышение температуры, образование красных пятен, пузырьков и язв на кожных покровах, увеличение лимфоузлов – сразу же обращайтесь к врачу

С 24 по 26 октября в с. Какамахи Карабудахкентского района зарегистрировано 5 случаев с подозрением на сибирскую язву, из них 4 пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение) Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Состояние их средней тяжести, у всех имеются кожные проявления заболевания.

В стационаре под наблюдением инфекционистов они проходят дообследование и получают всю необходимую медицинскую помощь, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, который в воскресенье посетил пациентов и проконтролировал ход лечебных и противоэпидемических мероприятий в районе. «Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей. Медицинскими работниками проводится полный комплекс мероприятий в очаге, состояние пациентов на сегодняшний день не вызывает опасений, они получают необходимую терапию. Надо обратить внимание наших жителей, чтобы были внимательными к изменениям собственного здоровья, появлению каких-либо кожных проявлений, и своевременно сообщали врачам» - подчеркнул Джамалудин Гаджиибрагимов.

Предположительно заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота, проводится эпидрасследование. Минздравом Дагестана разработан оперативный план противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге сибирской язвы, согласно которому проводится комплекс противоэпидемических мероприятий на месте выявления инфекции.

Подворные обходы выявили, что на данный момент круг лиц, имеющих одинаковый риск инфицирования, составляет 14 человек. За контактными на 8 дней установлено медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и двукратным измерением температуры тела, всем им проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами. Подворные обходы для установления круга лиц, имеющих риск инфицирования, продолжаются.

Населению с. Какамахи и других сел Карабудахкентского района медработники разъясняют меры профилактики сибирской язвы. Напомним, что последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане отмечался в октябре 2019 года, когда отмечалось 4 случая инфицирования в с. Новокули Новолакского района.

Минздрав Дагестана напоминает, что сибирская язва относится к особо опасным инфекциям. Споры сибирской язвы живучи в окружающей среде. Заражение может произойти от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя.

Не покупайте животных или мясо в случайных местах, без соответствующей документации. Чтобы обеспечить безопасность Вашего здоровья, приобретение животных или животноводческой продукции, ее переработка допустимо только после ветеринарной экспертизы!

При первых признаках болезни – повышение температуры, образование красных пятен, пузырьков и язв на кожных покровах, увеличение лимфоузлов – сразу же обращайтесь к врачу.

Источник: minzdravrd.ru