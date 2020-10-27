Боевую экипировку "Сотник" для "суперсолдат" будущего изобрели в России

Названо уникальное супероружие, которым скоро обзаведется Россия

Американский журнал The National Interest рассказал о российской боевой экипировке нового поколения "Сотник", которая значительно повысит возможности пехотинцев.

Ее разработкой занимается "Ростех". Перспективный экзоскелет заменит солдатам нынешний костюм "Ратник". Новую экипировку оснастят большим количеством высокотехнологичных компонентов, среди них — противоминная обувь, противорадиолокационный костюм и специальная ткань, защищающая от обнаружения в инфракрасном свете. Часть из них уже разработана.

Как пишет издание, российские военные создают технологии, которые повысят осведомленность солдата о боевой обстановке, сведут к минимуму его физические усилия и уменьшат риск для жизни.

"Сотник" могут интегрировать с микродронами, которые обеспечат передачу информации о поле боя с бортовых камер на смотровой щиток солдатской каски или очки, напоминающие Google Glass, говорится в материале. Экзоскелет может получить в комплект и новое стрелковое оружие.

"В настоящее время < …> формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего", — цитирует журнал главнокомандующего Сухопутными войсками генерала Олега Салюкова.

Как сообщает The National Interest, над оборудованием для экзоскелета нового поколения планируют работать с 2020 по 2023 год. Российские подразделения специального назначения хотят оснастить сверхсовременной экипировкой уже к 2025 году, а к 2030-му — всю российскую армию.