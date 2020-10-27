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Систему по управлению сотнями спутников на орбите создают в России

13:45 27.10.2020 Фото: pixabay.com
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Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.

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Россия создает программу управления сотнями спутников на орбите

Фонд перспективных исследований совместно с Московским физико-техническим институтом завершил начальный этап разработки первого российского софта для проектирования и управления многоспутниковыми системами, проведено его тестирование, сообщили  в пресс-службе ФПИ.

Многоспутниковыми системами, отмечается на странице проекта на сайте фонда, считаются группировки, состоящие из нескольких сотен, а иногда и тысяч, как разных, так и однотипных космических аппаратов гражданского или военного назначения, устойчивых к единичным отказам и более экономически эффективных за счет расширенного функционала.

"Реализованный на первом этапе проекта функционал программного комплекса позволяет находить оптимальные решения, недостижимые при проектировании с использованием экспертных и аналитических подходов. Это позволяет исключить принятие ошибочных решений и впоследствии значительно сократить затраты при создании и применении многоспутниковых систем и комплексов", - рассказал заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.

Итоги проекта планируется подвести в 2022 году. К этому сроку софт позволит проектировать группировки, состоящие из нескольких тысяч космических аппаратов.
Согласно описанию проекта на сайте ФПИ, существующие как в России, так и за рубежом, средства моделирования группировок из сотен и тысяч спутников не решают задачу комплексно.
В настоящее время в мире идет развертывание двух орбитальных группировок из сотен спутников - систем OneWeb и Starlink. Россия также планирует создать свою систему из более чем 500 спутников. Проект получил название "Сфера".

космос оружие спутник
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