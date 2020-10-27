Места скопления людей начали дезинфицировать в Новосибирске

Стоит отметить, что абсолютно все оперативные службы Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и выполняют все необходимые функции для стабилизации эпидемиологической обстановки и создания всех условий для благополучной жизни граждан.

Дезинфекция помещений проведена

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области возобновили масштабное проведение дезинфекции наиболее сложных и крупных объектов с большой проходимостью населения. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и поручениями Губернатора региона Андрея Травникова. Комплексные и повсеместные профилактические мероприятия направлены на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Все работы осуществляются во взаимодействии с региональным правительством, органами местного самоуправления и коммунальными службами по заявкам от администраций объектов.

В период пандемии мероприятия по специальной обработке зданий, сооружений и прилегающих территорий в Новосибирске продолжаются с апреля 2020 года ежедневно в плановом порядке силами мэрии, метрополитена, коммунальных, дорожных и других служб, в том числе с привлечением аварийно-спасательной службы области.

Специалисты МЧС России осуществляют проведение специальной обработки наиболее сложных в санитарно-эпидемиологическом отношении объектов с массовым пребыванием людей. Для стабилизации эпидемиологической обстановки запланированы обработки зданий, сооружений, техники и дорог на территории железнодорожного вокзала, трех автовокзалов и на объектах силовых ведомств, в том числе следственного изолятора и исправительной колонии. Кроме того, по заявкам мэрии оказывается помощь в обработке медицинских учреждений и других сооружений с массовым пребыванием людей, инфраструктуры и территорий.

В совместной работе по дезинфекции задействованы военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, территориальные пожарно-спасательные подразделения, другие ведомства и организации. Комплексная работа по дезинфекции осуществляется в предназначенной для этого экипировке и с применением специального раствора по рецептурам, соответствующим требованиям Роспотребнадзора, разрешенным для применения на территории страны, которые абсолютно безвредны для населения.

Спасатели чрезвычайного ведомства используют предназначенное для дезинфекционных мероприятий специализированное оборудование и технику: машины специальной обработки техники, автономные бортовые комплекты и мобильные комплексы специальной обработки. Только за один день общая площадь пройденной территории внутри зданий составила более 3 000 кв.м.

Вместе с тем планируется задействовать группировку студентов-спасателей из Новосибирска для оказания помощи всем службам и органам власти в специальной обработке зданий и территорий. Молодые люди прошли необходимое обучение, имеют всю необходимую экипировку и снаряжение. Ранее студенты столицы региона уже оказывали содействие профессионалам.

Стоит отметить, что абсолютно все оперативные службы Новосибирской области работают в режиме повышенной готовности и выполняют все необходимые функции для стабилизации эпидемиологической обстановки и создания всех условий для благополучной жизни граждан.

Источник: МЧС России по Новосибирской области