27.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Извинился за проблемы с коронавирусом губернатор Травников перед жителями Новосибирской области

19:04 27.10.2020 Фото: Nso.ru
2 1

Глава региона признал трудности с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели - невозможность дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.

% name% title
Новосибирский губернатор извинился за проблемы с оказанием медпомощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями Новосибирской области за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны пандемии коронавируса и заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.

"Понимаю всю сложность ситуации, особенно на прошлой, позапрошлой неделе. Я хотел бы извиниться перед жителями региона и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий. Региональное правительство ситуацию контролирует и отслеживает", - сказал глава региона во вторник во время прямого эфира на официальной странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".

Травников рассказал, что неприятным сюрпризом осенней второй волны коронавируса в регионе, как и в целом в стране, стало не столько ее наложение на сезонные ОРВИ, сколько стремительное развитие заболеваемости.

"Для примера могу сказать, что если первая волна фактически поднималась два месяца и в течение этих двух месяцев у нас была возможность развернуть 2 тысячи специализированных коек, то осенью с 18 сентября за три недели фактически мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медицинских организаций и сегодня вышли на мощность более 5 тысяч мест в наших больницах, что конечно же повлияло на ситуацию", - сказал он.

Глава области признал проблемы с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели. Они, по его словам, были связаны с невозможностью дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.

"Но на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Она не стала легче, она по-прежнему напряженная. Честно скажу, что сегодня система здравоохранения Новосибирской области работает с высочайшей нагрузкой. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер", - сказал Травников.

По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Скончались еще три женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 569 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

COVID-19 дозвониться извинился коронавирус Андрей Травников
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие еще проблемы не назвал Травников?

Аноним, 27 октября 2020 19:57
И что прикажете людям делать подавать заявления в конституционный суд- ведь по ней у нас теперь самая доступная простым смертным медицинская помощь, завалить заявлениями что скорая по 5 дней едет, и больные в коридорах лежат, а как красиво агитировали за поправки как красиво
Аноним, 27 октября 2020 21:12
24 октября я дозвонился до скорой за 30 минут в результате человек умер он что своим извинение вернёт любимого не может работать но может извиняться и это губернатор

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова
21:30 27-10-2020
Как избежать второго локдауна из-за COVID-19 в России, ответила Голикова
БердскГалина Коморникова: ищу редактора медленных новостей
21:18 27-10-2020
Галина Коморникова: ищу редактора медленных новостей
Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек
21:12 27-10-2020
Чудесные поздравления на 28 октября с днем бабушек и дедушек
Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области 1
21:08 27-10-2020
Спрятала новорожденного в морозилку 14-летняя родившая в Новосибирской области
Подробный денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года: 15 ноября - идеальный день для выплаты долгов
21:07 27-10-2020
Подробный денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года: 15 ноября - идеальный день для выплаты долгов
"Кого в армию, кого на улицу": Отчислять студентов за акции протеста приказал Лукашенко
20:42 27-10-2020
Отставки мэра Локтя из-за точечной застройки требуют жители Новосибирска
20:24 27-10-2020
Отставки мэра Локтя из-за точечной застройки требуют жители Новосибирска
Влад Топалов показал нежное видео со своей партнершей из "Ледникового периода" вне съемок программы
20:19 27-10-2020
Влад Топалов показал нежное видео со своей партнершей из
Кто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученые
20:13 27-10-2020
Кто никогда не заразится коронавирусом, рассказали ученые
3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник
20:03 27-10-2020
3 ноября 2020 года – завершение Ретроградного Меркурия: Как воспользоваться днем силы и что стоит делать в этот уникальный вторник