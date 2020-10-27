Извинился за проблемы с коронавирусом губернатор Травников перед жителями Новосибирской области

Глава региона признал трудности с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели - невозможность дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.

Новосибирский губернатор извинился за проблемы с оказанием медпомощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями Новосибирской области за проблемы с оказанием медпомощи в условиях второй волны пандемии коронавируса и заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.

"Понимаю всю сложность ситуации, особенно на прошлой, позапрошлой неделе. Я хотел бы извиниться перед жителями региона и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий. Региональное правительство ситуацию контролирует и отслеживает", - сказал глава региона во вторник во время прямого эфира на официальной странице правительства области в соцсети "ВКонтакте".

Травников рассказал, что неприятным сюрпризом осенней второй волны коронавируса в регионе, как и в целом в стране, стало не столько ее наложение на сезонные ОРВИ, сколько стремительное развитие заболеваемости.

"Для примера могу сказать, что если первая волна фактически поднималась два месяца и в течение этих двух месяцев у нас была возможность развернуть 2 тысячи специализированных коек, то осенью с 18 сентября за три недели фактически мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медицинских организаций и сегодня вышли на мощность более 5 тысяч мест в наших больницах, что конечно же повлияло на ситуацию", - сказал он.

Глава области признал проблемы с оказанием медицинской помощи жителям региона в последние две недели. Они, по его словам, были связаны с невозможностью дозвониться в медучреждения по телефону и сложностями с госпитализацией.

"Но на сегодняшний день ситуация стабилизирована. Она не стала легче, она по-прежнему напряженная. Честно скажу, что сегодня система здравоохранения Новосибирской области работает с высочайшей нагрузкой. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер", - сказал Травников.

По данным регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, на утро 27 октября в регионе выявлен 16 581 случай коронавирусной инфекции (+183 за сутки), в том числе у 1046 детей. 13 766 пациентов выздоровели (+115 за сутки). Скончались еще три женщины. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 569 человек. В отделениях реанимации находятся 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.