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Кому продлил детские выплаты Путин: Сроки и условия

19:21 27.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Продление объясняется угрозой COVID-19. Законопроект принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».

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Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта

Начисление ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет без подачи заявления продлевается до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 27 октября.

Получить такие выплаты можно в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

С 1 апреля по 1 октября выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.

Продление этой нормы объясняется угрозой распространения COVID-19. Как говорилось в пояснительной записке, законопроект принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».

COVID-19 выплаты коронавирус начисление семьи Владимир Путин
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