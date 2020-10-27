Кому продлил детские выплаты Путин: Сроки и условия

Путин продлил автоматическое начисление детских выплат до марта

Начисление ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет без подачи заявления продлевается до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 27 октября.

Получить такие выплаты можно в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

С 1 апреля по 1 октября выплаты осуществлялись автоматически, без подачи заявления.

Продление этой нормы объясняется угрозой распространения COVID-19. Как говорилось в пояснительной записке, законопроект принят «в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции».