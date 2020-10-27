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Джанлука Вакки с беременной женой станцевал в роддоме

22:26 27.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CG0RIdXqySu/
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«В родильной комнате пытались помочь дочери родиться. Впрочем, я начинаю думать, что она НЕ хочет меня видеть», - пошутил миллионер Джанлука.

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Несмотря на то, что Шарон Фонсека пребывает на последнем месяце беременности, с радостью выполнила ряд несложных движений в компании своего супруга
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Джанлука Вакки с беременной женой станцевал в роддомеКогда можно беременеть после прививки от COVID-19?Ещё 46 новостей

Бизнесмен Джанлука Вакки, который стал популярным благодаря своим танцам в Инстаграм, опубликовал очередное видео. На кадрах он танцует со своей женой в палате в роддоме. В начале видеоролика знаменитость поцеловал округлившийся животик своей избранницы, и они пустились в пляс.
Несмотря на то, что Шарон Фонсека пребывает на последнем месяце беременности, с радостью выполнила ряд несложных движений в компании своего супруга.
Под публикацией 51-летний миллионер написал, что таким образом они готовятся к встрече с дочерью: «В родильной комнате пытались помочь дочери родиться. Впрочем, я начинаю думать, что она НЕ хочет меня видеть», - пошутил Джанлука.

Видимо, пара настроена исключительно на веселую встречу с малышкой. А дочери с такими позитивными родителями точно не будет скучно.

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In The delivery room trying to help her to come out ...but i start thinking she doesn’t want to see me😂 @sharfonseca ❤️

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Источник: ivona.bigmir.net

беременная бизнесмен жена танец фото Шарон Фонсека Джанлука Вакки Instagram
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