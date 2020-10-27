Джанлука Вакки с беременной женой станцевал в роддоме

Несмотря на то, что Шарон Фонсека пребывает на последнем месяце беременности, с радостью выполнила ряд несложных движений в компании своего супруга

Бизнесмен Джанлука Вакки, который стал популярным благодаря своим танцам в Инстаграм, опубликовал очередное видео. На кадрах он танцует со своей женой в палате в роддоме. В начале видеоролика знаменитость поцеловал округлившийся животик своей избранницы, и они пустились в пляс.

Несмотря на то, что Шарон Фонсека пребывает на последнем месяце беременности, с радостью выполнила ряд несложных движений в компании своего супруга.

Под публикацией 51-летний миллионер написал, что таким образом они готовятся к встрече с дочерью: «В родильной комнате пытались помочь дочери родиться. Впрочем, я начинаю думать, что она НЕ хочет меня видеть», - пошутил Джанлука.



Видимо, пара настроена исключительно на веселую встречу с малышкой. А дочери с такими позитивными родителями точно не будет скучно.

Источник: ivona.bigmir.net