Не один дома: чем карантин помог няням, репетиторам и тренерам

В среднем стоимость спортивной тренировки для детей и подростков по итогам III квартала составила 500 рублей

Спрос на нянь в III квартале 2020 года в Новосибирске вырос на 60% по сравнению с предшествовавшими тремя месяцами, выяснили аналитики «Авито Услуг», предложение не успевает за спросом — за квартал количество объявлений выросло только на 10%.

Для дошкольников: детские сады и няни

С окончанием сезона отпусков родители традиционно активнее ищут занятия для дошкольников — в III квартале спрос на услуги нянь вырос на 88%, при этом стоимость их услуг осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом и в среднем по России составляет порядка 160 рублей в час. В Новосибирске спрос вырос на 59%, средняя стоимость услуг составила около 200 рублей в час.

Стоимость услуг няни сильно зависит не только от региона, но и от направленности — например, час работы няни с педагогическим образованием стоит на 20% дороже, чем просто присмотр за ребенком, но еще дороже услуги автонянь — забрать ребенка из школы или детского сада стоит на 30% дороже, чем академический час занятий. Появилось в период пандемии и новое направление — онлайн-няни, которые помогут отвлечь ребенка на 1-2 часа, пока родители заняты, в период карантина спрос на услуг таких специалистов был особенно высоким.

Активнее всего ищут нянь жители Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Уфы, а вот в Москве, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону родители выбирают детские сады — спрос на них вырос более чем в два раза год к году. При этом стоимость при этом в крупных городах стоимость месяца пребывания ребенка в детском саду в среднем стала выше на 17% год к году и составляет порядка 12 000 рублей, в Петербурге средняя стоимость детских садов выросла за год на 33%, а в Нижнем Новгороде — на 20%.

Школьники занимаются спортом и осваивают вокал

Родители школьников стремятся занять их обучением, причем не только профильным предметам. В среднем по России чаще всего детей обучают вокалу, на втором месте по популярности — уроки фортепиано, а замыкает тройку лидеров игра на гитаре. Также в России вырос спрос на преподавателей по вокалу и игре на музыкальных инструментах — их в III квартале искали на 30% чаще. От региона к региону меняются и музыкальные предпочтения родителей — дети барнаульцев чаще поют, в Казани и Новосибирске выше всего спрос на обучение игре на гитаре, а вот краснодарские родители растят юных пианистов.

Длинные каникулы и сомнения в эффективности дистанционного обучения в школе стали для многих родителей стимулом к поиску репетиторов, причем не только для подготовки к экзаменам и поступлению, но просто для поддержания уровня знаний — в Новосибирске спрос на услуги репетиторов в III квартале вырос на 47% по сравнению с II кварталом 2020. Вместе с учениками дополнительные занятия ищут и преподаватели — количество объявлений от репетиторов выросло на 32% по сравнению с прошлым годом.

Малоподвижный образ жизни детей во время удаленки заставил многих родителей искать для них дополнительные занятия спортом. В целом по России по сравнению с предыдущим кварталом спрос на услуги тренеров вырос на 137%, а год к году рост составил 184%. В среднем стоимость спортивной тренировки для детей и подростков по итогам III квартала составила 500 рублей.