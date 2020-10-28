Продлил льготную ипотеку Мишустин. Когда бежать за деньгами?

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки

Кредиты под 6,5% годовых выдаются на приобретение нового жилья.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых продлевается до 1 июля 2021 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Льготная ипотека выдаётся на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов – 6 млн рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство.

Программа льготной ипотеки стартовала 17 апреля и первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября. Сейчас на неё приходится более 90% всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 60 тысяч семей смогли получить ипотеку.

Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года.

Вопрос обсуждался на заседании Правительства 22 октября. Михаил Мишустин отметил, что программа стала хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также помогла поддержать строительную отрасль.

Продлить программу льготной ипотеки поручил Президент на совещании с членами Правительства 14 октября.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 23 апреля 2020 года 566.

Постановление правительства

Источник: government