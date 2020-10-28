Готовьте тазы: Еще в 7 домах отключили горячую воду в Бердске. Список "везунчиков"

Также в связи с многочисленными обращениями потребителей на качество горячей воды, будет произведено внеплановое отключение водоподогревателей на ЦТП-28Б .

Воды не будет пару дней

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-6, прекращена подача горячей воды у потребителей по адресам:

- ул.Лелюха, 7,9,

- ул.Комсомольская, 13,17,19,21,23,

- д/сад №3.

ГВС не будет 28 октября, с 12 до 17 часов.

Также в связи с многочисленными обращениями потребителей на качество горячей воды, будет произведено внеплановое отключение водоподогревателей на ЦТП-28Б (ул.Вокзальная, 54) для проведения мероприятий по нормализации режима подачи ГВС. Отключение запланировано с 8 часов 30 минут 2 ноября до 16 часов 6 ноября.