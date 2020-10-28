Требует вернуть «Город Солнца» Виссариона государству через суд Рослесхоз

В иске утверждается, что в 2012 году сельсовет расширил границы поселений, согласовав с Рослесхозом генплан только одной деревни — Петропавловки. Новые границы всех остальных поселений, где живут последователи Виссариона — Черемшанки, Гуляевки, Казыра, Тагасука, Тиберкуля и Жаровска — были обозначены без согласования с ведомством.

Верующие связывают иск Рослесхоза с развернутой властями кампанией против общины

После ареста основателя Церкви последнего завета Виссариона Рослесхоз через суд потребовал пересмотреть генплан таежных деревень, в которых поселились его последователи. Ведомство настаивает, что в середине 1990-х землю для строительства им выделяли с нарушениями. Если суд согласится с доводами Рослесхоза, в столице виссариновцев — Городе Солнца — могут снести больше трети домов.

Через три недели после задержания основателя Церкви последнего завета Виссариона Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подало административный иск с требованием признать незаконным генеральный план 2012 года, в границах которого застраивались деревни, где сейчас живут верующие. Ответчиками по иску выступают Черемшанский сельский совет депутатов Курагинского района Красноярского края и глава местного cельсовета.

В иске утверждается, что в 2012 году сельсовет расширил границы поселений, согласовав с Рослесхозом генплан только одной деревни — Петропавловки. Новые границы всех остальных поселений, где живут последователи Виссариона — Черемшанки, Гуляевки, Казыра, Тагасука, Тиберкуля и Жаровска — были обозначены без согласования с ведомством.

Кроме того, говорится в документе, «по результатам выполненного картографического наложения» определенно, что в границы деревень, очерченные генпланом, включены участки, относящиеся к землям лесного фонда и принадлежащие государству. Общая площадь пересечения — четыре квадратных километра или сто гектаров. По оценке устроителя Церкви последнего завета Андрея Константинова, под иск попадает больше половины участков, принадлежащих верующим.

В частности, по утверждению Рослесхоза, не вписывается в установленные генпланом границы знаменитый Город Солнца. Еще в 1995 году администрация Курагинского района выделила из лесного фонда 250 гектаров земли под создание «эконоосферного поселения Тиберкуль». За 25 лет последователи Виссариона построили в тайге на горе Сухой возле горного озера Тиберкуль целую деревню, которую называют Городом Солнца или Обителью Рассвета; именно здесь до ареста жил Виссарион, здесь же находятся объекты культа и проводятся богослужения.

В разговоре с «Медиазоной» Константинов уточнил, что под иск Рослехоза попали не только деревни верующих, но и «два-три» населенных пункта, где живут старообрядцы и рыбаки, не имеющие отношения к каким-либо религиозным объединениям. По его мнению, причина расхождения границ — неточные карты, которые взяло за основу министерство лесного хозяйства, регистрируя в 2014 году право собственности на земельные участки.

«Они умудрились зарегистрировать просто, что у них есть некие участки вот такой площади, без [кадастровых] границ. Когда это происходило, все понимали, что это приведет к каким-то сложностям, а теперь они, получается, берут карты 1991 года, где даже русло реки было другое, чем сейчас. Она [карта] очень неточная, это приблизительная карта по лесным насаждениям, она была сделана для других целей — это не земельная карта», — объясняет Константинов.

Что касается Города Солнца, верующие говорят, что, когда участок под экопоселение выделяли, в координатах «получился некий сдвиг», в результате которого на землях лесного фонда оказались около 30 домов из 80.

«И теперь этот участок, получается, налагается на границы лесного фонда порядка 40 гектар. И вот как можно было просто решить: ну вот есть некий сдвиг, надо просто эту кадастровую ошибку исправить, а не отменять генплан на основании того, что произошло некое наложение. При том, что эти же лесники, собственно, и отводили. Если они в свое время, 25 лет назад, ошиблись — извините, они ошиблись, сейчас зачем признавать эту землю, на которой люди живут больше 25 лет, как незаконно выделенную? Проблема в этом, люди переживают, что могут лишиться своей собственности частной, домов», — говорит Константинов.

Верующие связывают иск Рослесхоза с развернутой властями кампанией против общины. Чуть раньше, 6 октября, Министерство лесного хозяйства Красноярского края отобрало у Церкви последнего завета лесной участок, который виссарионовцы использовали для религиозных обрядов.

«Как будто бы это все не связано друг с другом, как будто бы это какой-то давнишний процесс, который сейчас опять откуда-то возник, но почему-то именно сейчас, а не десять лет назад», — разводит руками Константинов.

«Медиазона» подробно писала о проблемах Церкви последнего завета, которая уже два года испытывает на себе пристальное внимание силовиков и контролирующих органов. Против верующих возбуждено несколько уголовных дел по разным статьям — от воспрепятствования журналистской деятельности до незаконной вырубки деревьев. Сам Виссарион и двое его приближенных Вадим Редькин и Владимир Ведерников находятся в СИЗО.

Члены общины предполагают, что причиной атаки на Церковь могли стать протесты местных жителей против прокладки дороги до Ак-Сугского медного месторождения и золотодобычи в верховьях реки Казыр, на берегах которой стоят поселения верующих. По другой версии, неприятности виссарионовцев могут быть связаны с московским бизнесменом Константином Богомоловым, который конкурирует с выходцами из общины на рынке рубленых домов из ценных сортов древесины.

Верующие пока не берутся судить, к чему может привести отмена генерального плана, однако Константинов отмечает, что возвращать земли в лесной фонд нужно в исходном состоянии — все возведенные на них постройки подлежат сносу.

«Люди, которые живут больше 15 лет, у них построены дома в собственности, участки в собственности, эти действия могут как-то признать незаконными, не знаю. Мы пока что через пять шагов не смотрим, пока что первое действие — это отменить генплан. К чему это приведет, последствия сложно предсказать», — говорит Константинов, отмечая, что верующие готовы отстаивать право на свою собственность в суде.

Источник: zona.media