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"Танцующий миллионер" впервые стал отцом: Джанлука Вакки назвал дочь Блу Иерусалима

22:49 28.10.2020 Фото: instagram.com
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"Она с нами... Мы с Шэрон счастливы объявить, что сегодня утром наша дочь Блу Иерусалима Вакки появилась на свет. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни" - написал Джанлука.

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Вчера вечером мир облетела новость: "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека стали родителями
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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"Танцующий миллионер" впервые стал отцом: Джанлука Вакки назвал дочь Блу ИерусалимаДжанлука Вакки с беременной женой станцевал в роддомеЕщё 47 новостей

Начинаем утро с прекрасных новостей. Знаменитый итальянец Джанлука Вакки впервые стал отцом! Подробности счастливого события

Вчера вечером мир облетела новость: "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека стали родителями. Теперь 53-летний бизнесмен и его 25-летняя возлюбленная будут воспитывать доченьку!

Как и ожидалось, счастливой новостью о пополнении Джанлука Вакки поделился в Инстаграм.

Она с нами... Мы с Шэрон счастливы объявить, что сегодня утром наша дочь Блу Иерусалима Вакки появилась на свет. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни.

А еще за несколько часов до рождения ребенка знаменитая пара радовала всех зажигательным танцем.

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Для пары ребенок стал первенцем

Теперь Джанлука и Шэрон принимают поздравления.
Отметим, что для пары ребенок стал первенцем. Поздравляем!

Источник: hochu.ua

дочь жена итальянец миллионер стал отцом Джанлука Вакки Шэрон Фонсека
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