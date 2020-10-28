"Танцующий миллионер" впервые стал отцом: Джанлука Вакки назвал дочь Блу Иерусалима

Начинаем утро с прекрасных новостей. Знаменитый итальянец Джанлука Вакки впервые стал отцом! Подробности счастливого события
Вчера вечером мир облетела новость: "танцующий миллионер" Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека стали родителями. Теперь 53-летний бизнесмен и его 25-летняя возлюбленная будут воспитывать доченьку!
Как и ожидалось, счастливой новостью о пополнении Джанлука Вакки поделился в Инстаграм.
Она с нами... Мы с Шэрон счастливы объявить, что сегодня утром наша дочь Блу Иерусалима Вакки появилась на свет. Слава Богу, она здорова, и мы уже любим ее больше жизни.
А еще за несколько часов до рождения ребенка знаменитая пара радовала всех зажигательным танцем.
Теперь Джанлука и Шэрон принимают поздравления.
Отметим, что для пары ребенок стал первенцем. Поздравляем!
Источник: hochu.ua