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Когда возобновят выдачу пенсионных удостоверений в России, стало известно

17:15 28.10.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Несколько лет назад они были были отменены.

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Пенсионный фонд снова будет выдавать пенсионерам "корочки"

С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова, мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", - сказала Бибикова в ходе вебинара "Единой России" в среду.

"Обещают нам, что с нового года выдачу пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно", - сказала она.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вам нужно удостоверение?

Аноним, 28 октября 2020 17:29
чья же идея была? Взяли и отменили корочки! Теперь назад вернули. Это издевательство над народом?
Аноним, 28 октября 2020 17:31
у меня в конторах часто спрашивают: "Ваше пенсионное удостоверение", а если нет, то чем доказать, что ты на пенсии?
Аноним, 28 октября 2020 17:35
Где в этой стране по другому?

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