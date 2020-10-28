Когда возобновят выдачу пенсионных удостоверений в России, стало известно

Несколько лет назад они были были отменены.

Пенсионный фонд снова будет выдавать пенсионерам "корочки"

С 2021 года, по данным Минтруда, гражданам вновь будут выдаваться пенсионные удостоверения, сообщила замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.

"Несколько лет назад были отменены пенсионные удостоверения, к нам было много обращений. На первом заседании комитета (в осеннюю сессию) с участием главы Минтруда Антона Котякова, мы его озадачили этим вопросом, что пенсионные удостоверения необходимо выдавать", - сказала Бибикова в ходе вебинара "Единой России" в среду.

"Обещают нам, что с нового года выдачу пенсионных удостоверений возобновят отделения Пенсионного фонда. Это приятно", - сказала она.

Источник: РИА Новости