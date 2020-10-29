4 мощных гадания на Хэллоуин 31 октября 2020 года: Как узнать судьбу накануне дня всех святых

В этот праздник можно заглянуть в будущее, чтобы увидеть свою судьбу, узнать, кто будет твоим суженым, и пошлют ли Высшие силы гадающему настоящую любовь.

В этот праздник можно заглянуть в будущее, чтобы увидеть свою судьбу

Многих интересует, можно ли гадать на Хэллоуин и как это правильно сделать. Обрядов существует много, и потому стоит знать, какие из них самые сильнодействующие. В это время духи выходят на контакт с людьми, поэтому оно идеально подходит для ритуалов и гадания.

В этот праздник можно заглянуть в будущее, чтобы увидеть свою судьбу, узнать, кто будет твоим суженым, и пошлют ли Высшие силы гадающему настоящую любовь. Гадать можно со свечами, зеркалом, картами и многими другими сакральными предметами.

Гадание на суженого на Хэллоуин

Есть один очень популярный способ гадания. Для этого надо купить какой-нибудь символический подарок для своего суженого и попросить его явиться и забрать презент перед тем, как ложиться спать. Он должен явиться во сне, и тогда девушка узнает, для кого предназначается ее дар, и в свое время его преподнесет этому человеку. Если же сон будет другого характера или же вовсе ничего не приснится, то это означает, что судьба девушки еще не предопределена.

Одним из самых подходящих подарков в данном случае станет красивая рамка для фотографии, а в ней лучший снимок девушки. Можно купить кожаный ремень, перьевую ручку, золотой крестик или галстук. Раньше дарили вышитые кушаки, рушники, сорочки, шапку, гармошку и многое другое. Подарок надо было оставить у изголовья кровати.

На Хэллоуин девушкам представляется хорошая возможность узнать свою судьбу. Для этого можно погадать еще одним способом, тем более, что он хорошо действует. Для этой цели девушка должна замесить тесто на яйцах и молоке и испечь собственноручно пироги с любимой начинкой, чем они будут вкуснее, тем лучше.

Надо оставить 6 пирогов на праздничном блюде у себя в спальне и попросить суженого явится к ней, дабы угостить его пирогами. Обычно после этого девушке должен присниться тот, кто ей судьбою уготовленный. Надо говорить: «Суженый мой, явись ко мне и пирогов моих отведай».

Гадание с кольцом, а также с зеркалом и свечами на суженого

Существует еще один проверенный способ увидеть свою судьбу. Для этой цели надо купить золотое мужское кольцо среднего размера и положить его на туалетный столик в спальне. Нужно запомнить место, где кольцо было оставлено, а затем произнести слова:

«Суженый мой, явись ко мне и дар мой прими».

Если кольцо пропадет или сдвинется с места, значит комнату кто-то посещал. И у девушки уже есть возлюбленный, уготованный ей судьбою. Только об этом гадании нельзя никому рассказывать, чтобы девушку никто не смог разыграть.

Есть ритуал гадания с зеркалом и свечами. Для этой цели надо дождаться ночи, сесть перед зеркалом, по обе стороны поставить свечи, зажечь их, а потом выключить свет и промолвить слова:

«Свечи горят во тьме, суженый, явись ко мне».

И тогда девушка должна услышать за дверью посторонние шаги, это означает, что ее судьба уже предопределена. При этом надо смотреться в зеркало на свое отражение. Это делается для того, чтобы суженый смог рассмотреть девушку. Шагов не стоит бояться, даже если поначалу может показаться страшно.

Как проверить чувства при помощи гадания на Хэллоуин

Если же кто-то уже встретил свою любовь и захочет узнать, как дальше будут развиваться их отношения, то для этой цели молодому человеку надо 31 октября развести огонь и понаблюдать за тем, как пламя будет разгораться. Если же костер будет хорошо гореть, то их любовь будет крепкая и пламенная, а если пламя по каким-то причинам будет гореть плохо, то значит и чувства молодых остынут.

Есть еще один способ проверить отношения. Для этого надо оторвать от ели две ветки – одну для парня, другую для девушки, прийти на реку и пустить их одновременно на воду, и ждать, куда ветви понесет течением. Если они будут плыть вместе, то быть паре счастливой вдвоем, а если они поплывут порознь, значит парень и девушка расстанутся. Почему именно ели, потому что она является вечнозеленой и символизирует долголетие.

Гадание при помощи колоды карт на Хэллоуин

Можно погадать при помощи колоды карт на Хэллоуин. Таким образом можно проверить, как парень относится к девушке. Для этого карты перетасовываются, и из колоды вытаскивается любая карта, даже можно достать ее из середины. Если она будет червовая, это говорит о любви, когда бубновая, то значит есть симпатия, если трефовая, то это говорит о том, что парень думает сразу о двух девушках и выбирает между ними, а если пиковая – он равнодушен. Если же попадется валет, король или туз, причем независимо от масти, это сулит свадьбу или крепкие отношения.

Источник: rsute.ru