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Сегодня, 29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии. История профессионального праздника

07:55 29.10.2020 Фото: calend.ru
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История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года.

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Имущество граждан России — под надежным замком

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населенных пунктах.

В настоящее время в ведении вневедомственной охраны находится более полутора миллиона квартир граждан и около миллиона объектов на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу, силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

В свой же профессиональный праздник все сотрудники данного подразделения получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся вручаются награды, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

Источник: calend.ru

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