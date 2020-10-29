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Гороскопы / Общество

Правдивый астропрогноз на четверг 29 октября каждому знаку зодиака

00:26 29.10.2020 Фото: pxhere.com
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Способность Близнецов влиять на окружающих, сегодня поможет им добиться желаемого результата. Удачное время для воплощения ваших новых идей и претворения в жизнь старых замыслов.

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Девы могут броситься на воплощение давней мечты, а Козерогов не обрадуют внезапные изменения

Звезды советуют Овнам сегодня обдумывать каждое свое решение и оценивать всевозможные последствия. Для решения юридических вопросов вам не стоит откладывать визиты в соответствующие ведомства. Именно в этот день у вас будет реальный шанс улучшить свое положение.

Тельцы сегодня могут продемонстрировать окружающим свои умения и таланты. Вы можете искать покровительства у своего начальства, но вам не стоит сегодня ввязываться в авантюры. В отношениях с родными и близкими вы будете склонны действовать нетипично. Вы можете сегодня их порадовать неожиданным сюрпризом.

Способность Близнецов влиять на окружающих, сегодня поможет им добиться желаемого результата. Удачное время для воплощения ваших новых идей и претворения в жизнь старых замыслов. Вам стоит прибегнуть к помощи тех, кто вам близок и кому вы доверяете. События в личной жизни в этот день будут развиваться очень бурно.

Сегодня у Раков появится желание что-то изменить или получить новые впечатления. Вы можете захотеть прогресса или экстремальных эмоций. Ваш эмоциональный напор может отразиться негативно на вашей деловой активности. Сегодня можете попробовать что-то предпринять в личной жизни.

Сегодняшнее благоприятное стечение обстоятельств у Львов поможет им преуспеть в делах. Многое будет зависеть также и от ваших бурных эмоций. В этот день вы сможете всерьез заинтересоваться новым делом или хобби. Это будет отличный день для налаживания отношений с любимым человеком.

Неожиданные сегодняшние события могут изменить текущие планы у Дев. Вы сможете броситься на воплощение давней мечты, отбросив трезвость мышления, что вызовет недовольство у вашего начальства и партнеров. В этот день также возможны разногласия с членами вашей семьи.

Сегодня Весам удастся легко посмотреть на вещи и отнестись ко всему происходящему с юмором. Трудности сегодняшнего дня не смогут у вас изменить положительный настрой. У вас появится хорошая возможность научиться чему-то новому. В этот день вы сможете договориться даже с теми, кто никогда не разделял вашего мнения.

У Скорпионов будет благоприятный день для заключения выгодных сделок. У вас будет шанс сделать удачные покупки для личного пользования. Профессиональные мероприятия для вас могут показаться утомительными и скучными. Отложите их, как только появится возможность.

Этот день у Стрельцов хорошо подходит для творческих занятий. У вас появится хорошая возможность обзавестись полезными связями и чему-то научиться новому. Тяжелая и излишне однообразная работа будет вам сегодня в тягость, а поэтому плохо скажется на вашем настроении.

Внезапные изменения сегодня не обрадуют Козерогов. События, происходящие могут вызвать у вас недовольство, а непредсказуемость ситуаций, сделают вас раздражительными и нервными. В этот день вам не стоит начинать откровенный разговор с близкими, он невзначай может ранить их.

События у Водолеев сегодня будут разворачиваться очень быстро, им придется спешить с принятием решений. Вы сможете решить все дела, не слишком потратив жизненные ресурсы, просто доверившись своей интуиции. В этот день возможны незапланированные расходы, возможно незапланированное путешествие.

При обращении с деньгами, Рыбам сегодня нужно быть весьма осторожными. Ваша финансовая ситуация может резко измениться. Сегодня вам стоит быть очень аккуратными с электронными деньгами или с банковскими кредитными картами. Возможно, в этот день и такое, что вы получите незапланированную прибыль.

Источник: izvmor.ru

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