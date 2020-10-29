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Гороскопы / Общество

Гороскоп Павла Глобы на сегодня: 29 октября 2020 нужно уметь справиться с негативом

08:05 29.10.2020 Фото: pikist
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Общение с близкими порадует, можно им доверить самое сокровенное. Эмоциональный фон может быть слегка напряженный. Необходимо постараться справиться с негативными эмоциями.

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Определитесь с вашими планами на будущее

Гороскоп на 29 октября для знаков стихии Огня% name% title

Овен

С важными делами необходимо разобраться утром, на свежую голову, потом будет трудно сосредоточиться. С окружающими людьми могут возникнуть разногласия. Не исключены приятные сюрпризы и хорошие новости. Поднимут настроение внезапно пришедшие гости. В личной сфере не исключены перемены к лучшему.

Лев

В этот день необходимо настроиться решительно, чтобы добиться успеха в любых вопросах. Финансовые вопросы удастся быстро уладить. А во второй половине дня вероятны финансовые поступления, которые помогут каким-то полезным приобретениям. С коллегами удастся договориться о совместных действиях, для продвижения общего дела. Вечер располагает для романтических увлечений.

Стрелец

Планы на будущее необходимо строить осторожно, иначе задуманное может не осуществиться. Не стоит остро реагировать на замечания. Лучше стараться доверять своей интуиции как в рабочих моментах, так и в личных. Вечер нужно уделить своей семье, возможно устроить небольшое торжество. Это поможет улучшить отношения, а также даст возможность переключиться и отдохнуть.

Гороскоп на 29 октября для знаков стихии Земли% name% title

Телец

Необходимо сосредоточиться на работе, быстро решать важные вопросы. Нужно постараться ничего не упускать из виду, чтобы не допустить проблем. Хорошо складываются поездки, которые подарят новые впечатления и яркие эмоции. В личных делах, если не проявить инициативу, никаких сдвигов в лучшую сторону не предвидится. Вечер располагает для прогулок на свежем воздухе.

Дева

Проблемы на работе могут принести досадные ошибки, которые тяжело будет исправить в дальнейшем. Не помешает составить план и действовать по порядку. Так удастся добиться неплохих результатов. Напомнят о себе домашние хлопоты, которые незамедлительно нужно будет решить, иначе могут начаться проблемы с домочадцами. Вечером можно заняться любимыми занятиями, которые приносят отдых и удовольствие.

Козерог

Неплохой период для планирования какого-нибудь путешествия. В пути вероятны романтические увлечения, а также некоторые обстоятельства, которые заставят пересмотреть жизненные позиции. Не стоит заниматься финансовыми вопросами, существует большая вероятность допустить ошибки. Также следует контролировать свои эмоции. Вечер подходит для развлечений в приятной компании друзей.

Гороскоп на 29 октября для знаков стихии Воздуха% name% title

Близнецы

Импульсивность может привести к опрометчивым решениям – а это нежелательно. Предложения, поступившие в этот день будут перспективными и заманчивыми. Но принимать их следует хорошенько просчитав и взвесив. Проблемы в семье, тревожившие в последнее время, решатся без труда. Заслуга в этом будет всех членов семьи.

Весы

Хорошо и плодотворно будут проходить рабочие моменты, если умело воспользоваться предложенной помощью. Токсичных людей лучше обходить стороной. Душевное равновесие Весов может быть нарушено даже случайно брошенным замечанием. В этот день особенно уязвимо самолюбие и вера в свои силы.

Водолей

Смелее идти по жизни, не боясь трудностей, советует астролог этому знаку зодиака. Долгий путь к цели станет короче, если верить в успех. Близкие люди могут быть немного навязчивыми в своих просьбах и желаниях. Но обижаться на них не стоит, как и не стоит забывать и своих личных интересах. Всё хорошо в меру.

Прогноз астролога на 29 октября для знаков стихии Воды% name% title

Рак

У Рака может появиться непреодолимое желание прикупить что-то полезное для обустройства дома или срочно затеять ремонт. Астролог не советует поддаваться импульсивным порывам. В этот день полезна разумная экономия в тратах. В семейных делах разногласий с домочадцами вряд ли удастся избежать. Постарайтесь хотя бы не доводить дело до конфликтной ситуации.

Скорпион

В рабочих делах инициативу лучше отдать более активным людям, уместно будет просто скрупулёзно выполнять чьи-то указания и поручения. Ответственных решений желательно не принимать. А вот в личной жизни ситуация потребует, как раз наоборот лидерских качеств и волевого решения.

Рыбы

Для этого знака целесообразнее проявить настойчивость особенно там, где дело касается принципиальных вопросов. Недопустимо позволять другим пользоваться благодушием и уступчивостью своей особой. В финансовых делах не стоит полагаться на мнение других людей, лучше вообще эти вопросы обходить стороной. Астролог рекомендует Рыбам устроить хороший вечер отдыха для всей семьи.

Источник: rsute

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