В финал конкурса «Доброволец России-2020» прошла Евгения Вирт из Бердска

Фонд поддержки социальных инициатив «ВЕСНА» был учрежден в 2015 году и работает в области адресной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Добрая дорога» – это проект Благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Весна».

С 20 октября по 13 ноября 2020 года в России проходит народное голосование за звание «Доброволец России 2020» во Всероссийском конкурсе волонтёрских инициатив. Евгения Вирт, координатор проекта

«Добрая дорога», стала его финалисткой. Её победа в конкурсе очень важна для Бердска и всей Новосибирской области. Она позволит развивать проект дальше - приобрести ступенькоход для людей с ограниченными возможностями.

«Добрая дорога» – это проект Благотворительного фонда поддержки социальных инициатив «Весна», реализуемый в рамках проекта «Молодежный центр «100 друзей».



Проект направлен на помощь людям с ограниченными возможностями в передвижении по городу. Сегодня 39 волонтёров на собственных автомобилях бесплатно перевозят маломобильных людей, пенсионеров, детей с ограниченными возможностями здоровья. У всех добровольцев разный достаток, разные машины, но они объединяются вместе, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. За прошедший год было организовано 423 автопоездки для пожилых, слабовидящих, маломобильных людей; 97 автопоездок для инвалидов-колясочников на 12 различных мероприятий.

В рамках проекта ежемесячно проходят встречи клуба инвалидов колясочников в Молодежном центре «100 друзей» или на природе. Зачастую на встречах присутствуют и автоволонтёры. Евгения прошла в финал из более 5 000 участников. Мы так близки к победе, так близки к возможности помочь еще большему количеству нуждающихся людей. Нам нужна поддержка нашего региона и города!

Фонд поддержки социальных инициатив «ВЕСНА» был учрежден в 2015 году и работает в области адресной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мы оказываем поддержку через социальные службы Русской Православной Церкви.

Молодежный центр «100 друзей» является проектом Благотворительного Фонда социальных инициатив «Весна», главными задачами которого являются: содействие духовно-нравственному, культурному, творческому развитию детей и молодежи, поддержка добровольческого движения и социальных инициатив; консолидация общественности города вокруг социальных, добровольческих и культурных проектов.

Источник: Сайт Молодежного центра «100 друзей»