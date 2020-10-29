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Облава на безмасочников: Оштрафовали 150 нарушителей в транспорте Новосибирска. Какой был штраф?

12:36 29.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил, что проверки по соблюдению санитарных мер в регионе будут только усиливаться.

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В рейды по соблюдению санитарных мер ежедневно выходят представители мэрии, полиции, а также сотрудники Роспотребнадзора

Пять бригад ежедневно проверяет соблюдения масочного режима в общественном транспорте Новосибирска. С ноября количество таких бригад увеличится до десяти.

В транспорте Новосибирска поймали 150 нарушителей масочного режима, сообщает пресс-центр мэрии.

Чаще всего с нарушителями проводят профилактические беседы и люди надевают маски правильно. Но встречаются и принципиальные личности – им выписывают штрафы, размер которых составляет от одной до пяти тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил, что проверки по соблюдению санитарных мер в регионе будут только усиливаться.

COVID-19 коронавирус масочный режим пандемия
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