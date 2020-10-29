«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко

21 октября стало известно, что Куценко госпитализирован с COVID-19.

Актёр Гоша Куценко вылечился от коронавируса. По его словам, это была «самая тяжкая» болезнь, которую ему приходилось переносить.

«Всё! Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — написал артист в Instagram.

21 октября стало известно, что Куценко госпитализирован с COVID-19.