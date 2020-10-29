«Я здоров»: Вылечился от COVID-19 Гоша Куценко

Актёр Гоша Куценко вылечился от коронавируса. По его словам, это была «самая тяжкая» болезнь, которую ему приходилось переносить.
«Всё! Я свободен! Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» — написал артист в Instagram.
21 октября стало известно, что Куценко госпитализирован с COVID-19.
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Все! Я Свободен! Две недели борьбы не на шутку!Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжелой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет( Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия! Всем, кто несёт глупости про ношения Масок- идите в попу! Дышите там!) а по дороге гляньте на Китай! 2 ярда людей, соблюдая элементарную дисциплину - здоровы! Чего и нам желаю! До встречи на сцене и экранах!Но! В МАСКАХ! Включаем