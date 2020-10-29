"Не ожидал никто": уволил главу МВД и провел ряд переназначений Лукашенко

Караев возглавил Министерство внутренних дел Белоруссии в июне прошлого года. До этого он был командующим внутренними войсками.

В Белоруссии продолжаются протесты

На этом посту Юрия Караева сменил экс-глава минской милиции Иван Кубраков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Пул первого».

Государственное агентство БелТА пишет, что Караев назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. В свою очередь, новым главой МВД стал бывший руководитель ГУВД Минска Иван Кубраков.

За два месяца протестов Кубраков неоднократно оправдывал действия минской милиции. В эфире телеканала ОНТ 15 октября он рассказывал о том, что правоохранительные органы выступают против насилия, а их задачей является пресечение противоправных действий. Кубраков указал, что у милиции не будет оснований для применения спецсредств, когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон.

25 октября Кубраков заявил, что в Минск приехали «агрессивные протестующие», которые попытались занять центральный проспект города со всеми площадями, однако милиция помешала им это сделать.

Караев возглавил Министерство внутренних дел Белоруссии в июне прошлого года. До этого он был командующим внутренними войсками.