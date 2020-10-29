Действовали на законных основаниях: О праве силовиков врываться в квартиры, высказался глава МВД Караев

Глава МВД Белоруссии оправдал врывавшихся в квартиры силовиков

О том, что из квартир минчан силовики извлекали укрывшихся там «наркоманов», ранее рассказывал президент Александр Лукашенко. Видеозапись одного из жестких задержаний была опубликована в социальных сетях.

Сотрудники белорусских правоохранительных органов имели право входить в квартиры минчан для задержания укрывшихся там участников акций протеста, заявил глава МВД страны Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Я хочу напомнить: во-первых, по закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе: откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном ни духом. Мы это должны пресекать», — сказал министр.



Речь идет об инциденте, который произошел 25 октября. По словам Караева, милиционеры преследовали людей, которые были «заряжены на драку» и решили забросать камнями центральное РУВД и машины милиции. «Они забежали в один дом, у них на плечах, естественно, вошли сотрудники органов», — сказал Караев и добавил, что силовики «изъяли» из квартир тех, кто бросал камни. «Так что все на законных основаниях», — заверил Караев.

В социальных сетях были опубликованы видеокадры, на которых люди в форме и масках ворвались в квартиру на Орловской улице, где укрылись протестующие, и провели жесткие задержания.

В тот день в Минске состоялась массовая акция протеста. Позже Лукашенко признался, что лично распорядился разогнать ее. «Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая — сотни человек ринулись в эти районы?» — спросил Лукашенко. «Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов», — добавил он.

В интервью журналу The World Economy Караев заявлял, что в Белоруссии идет война, и действия тех, кто противостоит сотрудникам правоохранительных органов, подпитываются безнаказанностью. «Идет война. Идет неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха. И моя работа состоит прежде всего в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь зависит от того, насколько ты быстро выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все еще пытаешься их уговорить», — заявил министр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 октября заявил, что страна сталкивается с террористическими угрозами в ходе продолжающихся протестов. По его словам, речь идет о «действиях организованных преступных групп», в которых есть признаки терроризма. Лукашенко также заявил, что организаторы белорусских протестов «по методичке «цветных революций» уже прошли семь-восемь этапов». «Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь», — заключил он.