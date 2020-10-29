Таксисты отказываются ставить защитные экраны и хотят бастовать

Оснастить автомобили дополнительными средствами защиты приказал губернатор Свердловской области. Но в такси говорят, что за сутки все вделать невозможно. Но водителям грозят штрафы.

На Урале такси отказываются выполнять требование губернатора по установке защитных экранов

Компании такси не собираются исполнять требование губернатора Свердловской области Евгения Куйвашев и устанавливать в машинах защитные экраны между водительским и пассажирскими сидениями. Как рассказали Znak.com в «Яндекс.Такси» и такси «Везет», а также представитель профсоюза таксистов, в России такое требование выдвигается впервые и пока компании и водители не понимают, как его исполнять, поэтому будут работать в прежнем режиме, несмотря на риск штрафа.

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко сказал, что таксисты пребывают в подавленном настроении, многие из них готовы выходить на акции протеста.

Указ губернатора, обязывающий рестораны, кафе и такси установить защитные перегородки, появился накануне вечером и официально начал действовать с сегодняшнего дня. По мнению областных властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения коронавируса. Документ вызвал бурю эмоций в чатах таксистов.

«В Екатеринбурге вводят какие-то сумасшедшие правила для такси. Мол, нужно в течение суток установить во все шмаровозки перегородки. Причем об этом до этого никто ничего не говорил, лавешку на это никто не выделил. Если не поставить, то штраф пять кусков. Получается, что завтра тысячи человек останутся без работы… Причем остальные же продолжат кататься без перегородок. Я понимаю, что больных много, но о живых кто подумает???» — сообщения такого характера появлялись в крупном общероссийском чате таксистов.

Таксист и активист профсоюза Денис Долгов рассказал, что водители и таксопарки пока не понимают, как исполнять указ.

«Возникает много вопросов: как должны люди расплачиваться? Как сделать отверстие для этого? Как должна выглядеть перегородка? Пока их никто не устанавливает. Появились „колхозные“ предложения сделать конструкцию из скотча и пленки — стоит от 1500 рублей», — говорит Долгов.

Крупные компании пока тоже не собираются исполнять требование указа. «О подготовке такого указа не было известно заранее. Очевидно, что оборудовать больше 20 тыс. автомобилей такси в городе за одни сутки нереально. Мы видим огромное количество вопросов от таксопарков, индивидуальных предпринимателей и самозанятых водителей из Екатеринбурга. Они понимают, что с сегодняшнего дня либо будут подвергаться риску штрафа, либо будут вынуждены прекратить работу и перестать зарабатывать», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В пресс-службе сервиса «Везет», где работает несколько десятков тысяч машин, нашему изданию сказали, что указ «блокирует работу всех таксистов в регионе», а таких требований нет ни в одном субъекте России, кроме Свердловской области. Кроме того, в компании считают, что перегородки не помогут в борьбе с ковидом.

«Невозможно быстро оснастить перегородками все автомобили такси. Кроме того, мы уже разрабатывали возможности помочь перевозчикам оборудовать автомобили защитными экранами. Но после экспертной оценки остались сомнения в эффективности данной меры в борьбе с коронавирусом. Дело в том, что в большинстве автомобилей единая система вентиляции. Таким образом, движение воздуха происходит по всему салону. А на поверхности самой перегородки могут оседать бактерии или пыльные частицы. Именно поэтому сервис „Везет“ договорился с Росэлектроникой о поставке компактных рециркуляторов в автомобили такси», — сказали в пресс-службе компании и добавили, что вышедшие с сегодняшнего дня на работу водители рискуют быть оштрафованными.

Представители «Везет» призвали власти Свердловской области провести переговоры с перевозчиками.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сегодня во второй половине дня сообщили, что жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет, это может быть пластиковый экран или пленка.

Следить за соблюдением указа будут межведомственные контрольные группы, работающие в Свердловской области с начала эпидемии. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сказали, что проверка защитных экранов относится к компетенции министерства транспорта. В администрации Екатеринбурга сказали, что их мобильные группы могут только рекомендовать водителям установить защиту.

Какие санкции грозят таксистам за невыполнение требования указа, в оперативном штабе пояснить не смогли. Предположительно, на нарушителей могут составить административный протокол по статье 20.6.1. КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), по которой жителей региона штрафовали за нарушение масочного режима. Для водителей по этой статье грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО, бывший замминистра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко сказал, что сейчас от имени компании готовит письмо в правительство с просьбой отменить эту норму.

По его словам, требование в первую очередь ударит по легальным таксистам, которые ездят с соответствующими наклейками «Такси» и шашечками.

«Это приведет к разорению и уходу в тень легальных перевозчиков, ведь их прежде всего будут останавливать. А их и так на рынке осталось 5%. А нелегалы как возили, так и будут возить. Это очередной удар по легальному такси. Губернатор сказал, что это европейская практика. Да, но такие перегородки устанавливаются в первую очередь с целью предотвращения нападения на водителя. К этому страны шли десятилетиями, у них есть правила установки, у них все законодательно оформлено; у нас этого нет. Реакция водителей крайне негативная. 80% таксистов, с кем я общаюсь, призывают выходить на протесты», — говорит Герасименко.

В оперативном штабе сообщили, что отраслевое министерство ведет переговоры с участниками рынка по уточнению особенностей реализации данных защитных мер.