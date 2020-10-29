Полыхает автомобиль у лыжной базы "Метелица" в Бердске

Очевидцы сообщили "Курьер. Среда. Бердск", что машина полностью охвачена огнем. На место происшествия вызвали полицию и пожарных.

Горит автомобиль в Бердске

В Бердске горит автомобиль. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, они заметили охваченный огнем автомобиль на лыжной базе "Метелица". Происшествие случилось около 21.30 в четверг, 29 октября.

Свидетели происшествия вызвали полицию и пожарных.

Подробности - в ближайшее время.

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