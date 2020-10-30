Конец света в конце 2020: Человечество погрузится в локдаун на полтора года

Болгарская провидица Ванга при жизни также предупреждала об опасности, которая может настигнуть людей в особые дни — 22.02.2020 и 22.12.2020.

Тема конца света никогда не теряет своей актуальности, и из года в год доверчивая часть населения планеты гадает, когда же наступит день Х

Стоит ли ждать конца света в 2020 году – вопрос, который активно обсуждается в Сети с того момента, как эпидемия коронавируса в Китае приобрела характер пандемии. Подлили масла в огонь неутешительными новостями американский оккультист Джордан Максвелл и астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Возможен ли конец света в результате падения астероида в 2020 году

Тема конца света никогда не теряет своей актуальности, и из года в год доверчивая часть населения планеты гадает, когда же наступит день Х. 2020 год стал самым настоящим испытанием для мировой экономики и психологического состояния людей, поэтому неудивительно, что разговоры об Апокалипсисе не утихают.

В этот раз мир может погибнуть из-за падения астероида 2018 VP1, который довольно близко должен подойти к планете накануне выборов президента Америки 2 ноября. Соответствующее заявление сделал американский ученый Нил Деграсс Тайсон. Специалист сравнивает размеры космического тела с холодильником, при этом оно несется со скоростью 25 тысяч миль в час.

Положительная новость заключается в том, что Тайсон допускает минимальную возможность вхождения космического объекта в атмосферу нашей планеты.

Эзотерик Джордан Максвелл: «Вместо конца света, человечество погрузится в локдаун на полтора года»

По словам американского оккультиста Джордана Максвелла, сложные времена начнутся еще до приближения к Земле астероида. В последнее время СМИ цитируют его выступление на радио весной 2020 года. Эзотерик рассказал, что в текущем октябре случится катастрофа невиданного масштаба, которая замедлит эволюцию на полтора года.

Население Земли переживет «смертельный опыт», на фоне которого политические и экономические проблемы покажутся незначительными. Планета погрузится в массовые волнения и хаос. Стоит также отметить, что Максвеллу удалось предсказать появление коронавируса еще за полгода до первых вспышек инфекции в Китае.

Болгарская провидица Ванга при жизни также предупреждала об опасности, которая может настигнуть людей в особые дни — 22.02.2020 и 22.12.2020. Провидица не уточнила, по какому именно сценарию исчезнет человечество в указанные даты.

Луна сойдет с орбиты в ноябре 2020 года

Отечественные астрологи считают, что конец света может настать вследствие того, что Луна сойдет с орбиты и поменяет траекторию движения. День Х может наступить 23 ноября. При этом все живое погибнет не сразу, а в ходе различных катаклизмов из-за изменения гравитационного поля Земли.

Те, кто скептически относится к подобным предсказаниям и заявлениям, напоминают, что население планеты «пережило» уже несколько таких концов света и, вероятно, «переживет» все последующие.

Психологи призывают не впадать в панику из-за новостей о возможном Апокалипсисе и не осуждать тех, кто их порождает. Как объясняют специалисты, темы коллективной смерти помогают людям осознавать, что они не вечны, и продолжать свое развитие.

Источник: 1rre.ru