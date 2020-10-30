Что нужно и нельзя делать в ночь с 31 октября на 1 ноября в День всех святых: Традиции, обычаи и приметы Хеллоуина

Нельзя оставлять открытыми двери и окна – через них нечисть может пробраться в дом.

Живых людей не очень радовала перспектива встречи со злыми духами, поэтому они старались отогнать их с помощью огня и развлечений

Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня всех святых. Этот праздник считается самым страшным в году, и одновременно — самым смешным.

Появился праздник в Ирландии. В былые времена этот день символизировал окончание лета и наступление нового года. По древнекельтской легенде, на Хэллоуин к власти приходит божество смерти, призывающее на помощь души умерших людей. По этой причине именно 31 октября ворота между миром живых и мертвых отворяются, и души усопших приходят на землю.

Живых людей не очень радовала перспектива встречи со злыми духами, поэтому они старались отогнать их с помощью огня и развлечений. Люди рядились в страшные костюмы, чтобы сбить нечисть с толку и сойти за «своих».



Важный атрибут праздника – светильник Джека (тыква с вырезанными глазами и ртом, со свечой внутри).

Неотъемлемая часть Хеллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Они насыщены черным и красным цветами, выполнены в виде мантий – балахонов с капюшоном. Популярны образы вампиров, вурдалаков, ведьм. Принято также наряжаться под киногероев или известных личностей и просить угощения. Дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости.

На Хеллоуин распространены гадания. Девушки бросают за спину кожуру яблока и по виду упавшей кожуры предсказывают первую букву имени будущего супруга. Женщины поднимаются спиной вперед по лестнице, проводят свечой у зеркала, стараясь увидеть черты лица суженого.

В этот праздник готовятся блюда с основным ингредиентом – яблоком: карамель, сироп, ириски, конфеты в виде кукурузы. Выпекается хлеб бармбрэк – ирландское мучное изделие с изюмом и виноградом. В тесто добавляется горох, щепка, монеты, кольцо и ткань. По попавшемуся предмету предсказывают будущее. Горох говорит о том, что не стоит ждать скорой свадьбы, щепка – к неприятностям в семье, монета – к достатку, кольцо – к скорой свадьбе, ткань – к безденежью.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия. В России Хеллоуин популярен в студенческой среде. В этот день развлекательные заведения проводят тематические мероприятия.

Что нельзя делать на праздник Хэллоуин

Как считает огромное количество медиумов и экстрасенсов, существуют вещи, которые ни при каких обстоятельствах нельзя делать в этот день. Так, религиозные люди не кушают в это время мяса и мясных продуктов, а также в обязательном порядке посещают церковь, молятся и вспоминают о своих умерших родственниках.

Нельзя пускать в дом черного кота, потому что в виде животного к вам может прийти нечистая сила.

Нельзя оставлять дома на ночь котов.

Нельзя убивать пауков.

Нельзя оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Если вы все же забыли его снять, обязательно перестирайте.

Нельзя оставлять открытыми двери и окна – через них нечисть может пробраться в дом.

Нельзя отказывать тем, кто просит у вас денег или помощи.

Нельзя оборачиваться, если услышите шаги за спиной – это могут быть мертвецы.

Что нужно сделать на Хэллоуин

Живые в эту ночь могут безнаказанно сделать несколько вещей, не одобряемых в иное время, однако в течение праздника не просто допустимых, но и почти обязательных.

Пить крепкие спиртные напитки и играть в азартные игры.

Разливать спиртное. Этой ночью граница между двумя мирами становится такой тонкой, что практически исчезает. Собираясь гулять в ночь Хеллоуина, прихватите с собой бутылку любого спиртного напитка и пару пластиковых стаканчиков. Если вы брезгливы, можете просто пролить немного из бутылки на любом перекрестке. Духи тоже хотят выпить и, если вы им нальете, будут вам благодарны. Личности, склонные к экстремальным поступкам, могут налить выпить любому встреченному бродяге. В Англии до сих пор считают, что души усопших в эту ночь нередко используют тела бездомных людей, чтобы выбраться «в мир».

Делать непристойные предложения людям любого пола, не являющимся вашими постоянными партнерами. Известно, что обряды друидов, привязанные к этому празднику, включали в себя сексуальные оргии, однако для достижения нужного результата достаточно выразить соответствующее намерение. Таким образом можно обеспечить себе успех в текущих и будущих делах, а также получить гарантию того, что в этом году ты не умрешь.

Отправляться к соседям в поисках закуски. В эту ночь мертвые возвращаются на землю и бродят вокруг мест, где провели свою жизнь, в поисках пищи и тепла. Чем больше живых будет косить под мертвых и чем спокойнее люди будут относиться к тем, кто стучится в их дверь, выкрикивая ритуальную фразу, тем легче мертвым будет получить желаемое. Помогите им — и они будут вам благодарны. Известно, что именно этой ночью людей нередко посещают судьбоносные озарения.

Гадать, вызывать духов, впадать в транс и говорить о смерти. У всякого человека в эту ночь есть шанс услышать голоса с той стороны границы, связаться с мертвыми и получить сведения, которые иным путем получить нельзя. В эту ночь никто не говорит «это только твои фантазии», «это невозможно» и «прекрати болтать глупости».

Кроме того, в течение праздника приветствуется затрагивание тем, обыкновенно считающихся табуированными, в первую очередь, темы смерти. Тот, кто будет достаточно храбр, получит награду. Кроме того, можно и нужно пить глинтвейн (с корицей, гвоздикой и кусочками яблок), зажигать свечи, смотреть кино, есть сладкое и танцевать.

Приметы на Хэллоуин

Чтобы отпугнуть приведений, дома, а иногда и вне его, принято носить вещи наизнанку.

Помимо тыквы, чтобы отпугнуть злых духов принято было около дома оставлять ветку орехового дерева и, соответственно саму тыкву, внутри которой была зажженная свеча. Согласно поверьям духи боятся даже запаха этих атрибутов.

К черным кошкам на Хэллоуин всегда относились по особенному, так как считали дурной приметой оставлять её в этот праздник в доме;

Если же в доме были замечены летучая мышь или паук, то это служило знаком того, что в доме дух умерших родственников наблюдает за ними.

Очень боялись сов, которые сидели на крышах домов и старались их скорее согнать, иначе вскоре, согласно поверьям, в доме будет покойник;

Если же свечи постоянно гаснут в доме, то у людей это вызывало страх, так как они верили, что где-то рядом много злых духов.

Если же летучая мышь кружила вокруг дома, то домочадцы наоборот радовались этому, так как считали, что в будущем их ждет хороший урожай.

Источник: ysia.ru