День всех святых: Как нужно отмечать праздник в 2020 году и можно ли поминать умерших?

Считалось, что в это время грань между миром живых и миром умерших является наиболее узкой, и это обстоятельство облегчает связь между ними. В канун праздника души умерших свободно путешествовали по земле живых.

В наше время канун Дня всех святых праздник отмечается совершенно иначе

Пока многие наши читатели активно готовятся к Хэллоуину 2020, выбирая костюмы, необычный маникюр и запоминающиеся прически, редакция подготовила актуальную информацию про праздник День всех святых, который неразрывно связан с Хэллоуином. Подробности ищите далее в материале.

День всех святых традиционно отмечают 1 ноября, за ним идет День поминовения усопших 2 ноября. В канун Дня всех святых весь мир отмечает праздник Хэллоуин, с которым связано много историй. Но мы сегодня не об этом.

В нашей статье читайте про историю и традиции праздник День всех святых.

День всех святых: история

1 ноября отмечается День всех святых, который имеет глубокие языческие корни. 2000 лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самхэйн (Samhain). Это пограничное время считалось временем волшебным и мистическим, так как сиды (нейтрально, а часто враждебно настроенные к людям волшебные существа), проходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире. По преданию, в День всех святых души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Также в это же самое время древние римляне отмечали два праздника: Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны, богини древесных плодов, что дало свой отпечаток по поводу праздника.

Отмечают День всех святых с особыми почестями. Совпадение дат способствовало сохранению традиции поминовения умерших и после повсеместного распространения христианства. Поэтому праздник стал отождествляться в сознании, как церковный. сросся в народном сознании с праздником церковным. Так появился День всех святых, который до сих пор празднуется католической церковью 1 ноября. All hallow ees (Месса всех святых) — таково было его искаженное староанглийское название, так что популярный Хэллоуин дословно — "Канун Оллхолуиса".

День всех святых в православии 2020 начал ассоциироваться с нечистой силой, которая в этот день выходит пугать людей. Празднование дня всех святых в православной традиции отмечается через неделю после Троицы.

День всех святых: традиции

День памяти всех святых во все времена отмечался по-разному, зависимо от народов. У кельтов праздник посвящался солнцу. В это время зажигался священный огонь и выполнялись различные обряды. В эпоху друидов на время празднования гасились все огни, кроме тех, что были зажжены друидами. Для хозяев домов устанавливался особый вид платы за священный огонь, горевший на их алтарях. В Древней Ирландии друиды приносили божествам жертвы, сжигая их в плетеных клетках. Людям надлежало гасить все другие огни и костры с тем, чтобы зажечь их потом от жертвенного огня.

Считалось, что в это время грань между миром живых и миром умерших является наиболее узкой, и это обстоятельство облегчает связь между ними. В канун праздника души умерших свободно путешествовали по земле живых. В Древнем Риме отмечали подобный праздник и приносили жертвы в честь умерших, возносили молитвы за них и делали приношения. В наше время канун Дня всех святых праздник отмечается совершенно иначе.

Как и любой религиозный праздник, День всех святых обычно начинается в храмах, поэтому 1 ноября все верующие католики торопятся в костелы и исполняют так называемую Литанию, то есть молятся всем святым. После костела все торопятся на кладбище, чтобы почтить память умерших. Если же прийти на могилы родственников не удалось первого числа, то 2 ноября это также можно сделать, не зря ведь это день поминовения усопших.

Напомним, что День всех святых накануне — это Хэллоуин. В этот день люди по всему миру украшают дома специальным декором, выбирают необычные и устрашающие образы, используя специальный грим, готовят праздничные и специфические блюда, вырезают тыкву к Хэллоуину. Кстати, многие интересуются, что говорят на Хэллоуин, посещая дома друзей в эту ночь. Самым популярным выражением в эти дни в Америке, которая и построила целую индустрию на этом празднике, является "Trick or Treat!" ("Кошелек или жизнь!"), никто его, конечно, всерьез не воспринимает. Просто, таким образом дети в костюмах просят подарок или немного сладостей. Хэллоиун всегда проходит в невероятной атмосфере.

Источник: hochu.ua