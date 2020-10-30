30.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Вера Брежнева показала фото 20-летней давности. Узнать секс-символ невозможно

09:42 30.10.2020 Фото: instagram.com
1 1

"Всем деньги - и можно будет такой же апгрейд сделать. Меладзе дал ей все и даже больше"- пишут поклонники под фотографиями певицы.

% name% title
Галушка любила носить простые рубашки, костюмы и предпочитала короткие волосы

В Сети обсуждают фотографии Веры Брежневой, сделанные  до славы и встречи с Константином Меладзе.

Вера Брежнева стала одной из самых популярных артисток шоу-бизнеса после того, как попала в группу ВИА Гра. Теперь она ярко улыбается с обложек глянцев, демонстрирует роскошную фигуру и активно занимается творческой деятельностью. Однако такой жизнь певицы была не всегда.

До встречи с Константином Меладзе она была Верой Галушкой из небольшого города Каменское Днепропетровской области. Получила образование экономиста. На старых фотографиях видно, что стиль ее одежды соответствовал профилю.

Девушка любила носить простые рубашки, костюмы и предпочитала короткие волосы. В кадре чаще всего будущая звезда позировала с макияжем и аккуратной прической, а значит ухаживала за собой еще до звездности.

% name% title
До встречи с Константином Меладзе она была Верой Галушкой

"Всем деньги - и можно будет такой же апгрейд сделать. Меладзе дал ей все и даже больше", "Молодец. Большое уважение. Поднялась и сразу сменила стиль. Это же классно. Завидую белой завистью", "Мне кажется, ей с длинными волосами гораздо лучше" - комментируют поклонники.

Источник: clutch.ua

звезда красавица одежда певица поклонники прическа фото Вера Брежнева Константин Меладзе ВИА-Гра
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Имея деньги каждый может так измениться?

Аноним, 30 октября 2020 10:08
НВР:
Вера самая красивая дивчина

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВрезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
11:47 30-10-2020
Врезался в ограждение и загорелся автомобиль Honda Odyssey возле «Метелицы» в Бердске
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
11:45 30-10-2020
Лишили статуса адвоката экс-полицейского Ляхова по делу Голунова
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
11:38 30-10-2020
Жир откачали за деньги: Новые фотографии Аллы Пугачевой не дают покоя поклонникам
БердскКакие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
11:38 30-10-2020
Какие вопросы обсудил с владельцами аптек и частных клиник Шестернин
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
11:35 30-10-2020
Когда Мусульмане празднуют день рождения Пророка Мухаммеда?
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
11:30 30-10-2020
О COVID-19 подскажут пальцы: Обнаружили необычный симптом коронавируса ученые
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
11:15 30-10-2020
Ждут малыша медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и медведь Гого в Японии
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:11 30-10-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
БердскУмер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
11:11 30-10-2020
Умер водитель скорой помощи ЦГБ Бердска после заражения коронавирусом
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года
11:09 30-10-2020
Запреты в Дмитриевскую родительскую субботу 7 ноября 2020 года