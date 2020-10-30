Вера Брежнева показала фото 20-летней давности. Узнать секс-символ невозможно

"Всем деньги - и можно будет такой же апгрейд сделать. Меладзе дал ей все и даже больше"- пишут поклонники под фотографиями певицы.

Галушка любила носить простые рубашки, костюмы и предпочитала короткие волосы

В Сети обсуждают фотографии Веры Брежневой, сделанные до славы и встречи с Константином Меладзе.

Вера Брежнева стала одной из самых популярных артисток шоу-бизнеса после того, как попала в группу ВИА Гра. Теперь она ярко улыбается с обложек глянцев, демонстрирует роскошную фигуру и активно занимается творческой деятельностью. Однако такой жизнь певицы была не всегда.

До встречи с Константином Меладзе она была Верой Галушкой из небольшого города Каменское Днепропетровской области. Получила образование экономиста. На старых фотографиях видно, что стиль ее одежды соответствовал профилю.

Девушка любила носить простые рубашки, костюмы и предпочитала короткие волосы. В кадре чаще всего будущая звезда позировала с макияжем и аккуратной прической, а значит ухаживала за собой еще до звездности.

До встречи с Константином Меладзе она была Верой Галушкой

"Всем деньги - и можно будет такой же апгрейд сделать. Меладзе дал ей все и даже больше", "Молодец. Большое уважение. Поднялась и сразу сменила стиль. Это же классно. Завидую белой завистью", "Мне кажется, ей с длинными волосами гораздо лучше" - комментируют поклонники.

Источник: clutch.ua