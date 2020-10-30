Отказались встать на колено футболисты «Краснодара» в матче ЛЧ с «Челси»

В знак солидарности с движением Black Lives Matter.

УЕФА прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал эпизод перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4), когда несколько футболистов российской команды не встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявила пресс-служба УЕФА.

Перед началом встречи футболисты «Челси» и главный судья матча встали на колено. Ряд футболистов «Краснодара» проигнорировали акцию.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Краснодара» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси».