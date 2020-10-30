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Отказались встать на колено футболисты «Краснодара» в матче ЛЧ с «Челси»

09:45 30.10.2020 Фото: pexels.com
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В знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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УЕФА прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал эпизод перед началом матча Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4), когда несколько футболистов российской команды не встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.
«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявила пресс-служба УЕФА.

Перед началом встречи футболисты «Челси» и главный судья матча встали на колено. Ряд футболистов «Краснодара» проигнорировали акцию.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов «Краснодара» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси».

мяч футбол
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