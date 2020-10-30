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Носите маски: назван основной источник распространения COVID-19

10:15 30.10.2020 Фото: pixabay.com
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Симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.

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Ситуация с коронавирусом сложная
Группа американских ученых пришла к выводу о том, что коронавирус легче всего размножается во рту, следует из препринта статьи, опубликованной на портале medRxiv.
По данным исследователей, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) является одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения.
По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.
Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Характерные для "орального заражения" симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.
Сейчас статья должна пройти экспертную оценку, чтобы ее результаты могли официально использоваться в медицинской практике.

Источник: medrxiv.org

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

У вас пропадало обоняние?

Аноним, 30 октября 2020 11:30
НВР:
Опять эти сектанты навязывают всем своё мировоззрение маскопоклонения.

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