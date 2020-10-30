Носите маски: назван основной источник распространения COVID-19

По данным исследователей, ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины) является одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения.

По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.