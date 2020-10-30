Вербовали в оккультную неоязыческую секту члены СССР соседей по дому

Они отрицали существование законов и документов и не платили по счётам.

Двоих членов СССР будут судить за экстремизм

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Архипов А.А.) окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей г. Корсакова обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ – участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее с законную силу решение о запрете деятельности, в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Сахалинской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года 58-летний житель г. Корсаков вступил в запрещенную на территории России экстремистскую организацию с наименованиями «Союз Советских Социалистических Республик» и «Союз Славянских Сил Руси» с аббревиатурой «СССР», при этом привлек к ее деятельности свою 52-летнюю знакомую.

Адепты данной организации отрицают существование закона, не считают себя гражданами Российской Федерации, на основании этого не признают официальных документов, в том числе удостоверяющих личность. В июле 2019 года решением Верховного Суда Республики Коми, вступившим в законную силу, межрегиональное общественное объединение «СССР», участниками которого являлись двое жителей г. Корсакова, признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Не смотря на это, корсаковцы в конце августа 2019 года, используя сеть «Интернет», направили в адрес правоохранительных органов Сахалинской области документы, содержащие текст, фактически навязывающий идеологию экстремистской организации.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.