Врали врачи 10 дней о стабильном здоровье умершего от COVID-19 пациента его дочери

Только 27 октября брат узнал многофункциональный номер больницы, позвонил, и ему сообщили, что отец скончался еще 18 октября. Ещё бы 4 дня, и его похоронили, как бомжа.

Врачи 10 дней говорили дочери, что состояние ее умершего от COVID отца стабильно

Трагедия заставила написать на портал псковского губернатора Татьяну Звереву. Ее отец, житель Локнянского района Владимир Иванович Сергеев, умер в Великолукской инфекционной больнице 18 октября. Однако еще 10 дней родственникам в больнице отвечали, что состояние мужчины стабильно.

После публикации на портале с Татьяной связалась председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, но ее ответ женщину не устроил, как и извинения главного врача больницы, принесенные маме.

«Якобы при поступлении в больницу отец отказался давать контакты родственников, - в беседе с "МК в Пскове" говорит об аргументах медика и чиновника Татьяна. - Это уму непостижимо. Мать моя от него за последние 15 лет ни на шаг не отходила. Он был парализован на одну сторону после инсульта. И без ухода не мог. Какой отказ? Почему в официальных ответах очерняют мою семью? Мы каждый день искали пути, как узнать о его состоянии».

Маму и папу госпитализировали с признаками инфекции вместе, 15 октября. Отец оказался в реанимации и скончался уже 18 октября. Но родные об этом не знали.

По словам Татьяны, состоянием отца 19 октября интересовался ее брат, которого привезли в больницу на КТ.

«Его привезли на скорой, он лично разговаривал с врачом, при нём звонили в реанимацию, откуда сообщили, что отец жив и его состояние стабильно. А он, как оказывается, на тот момент был мёртв уже целые сутки», - рассказывает Татьяна.

«Мама лечится тут же, в больнице, и она каждый день спрашивала о состоянии отца. Но только 27 октября брат узнал многофункциональный номер больницы, позвонил, и ему сообщили, что отец скончался еще 18 октября. Ещё бы 4 дня, и его похоронили, как бомжа. Почему ответственный за лечение моего отца врач не сообщил близким о смерти?» - не понимает, как такое вообще возможно, Татьяна.

«Когда нужно было привезти памперсы и воду, так как в больнице не было питьевой воды (она открылась 14-го числа, а 15-го родителей туда привезли на скорой), то 15-го числа отцу дали телефон, чтобы он позвонил домой и попросил привезти всё необходимое. В этом случае способ связи с родственниками нашли быстро. Пока отец звонил, медсестра закрутилась и забыла забрать у него телефон. В пятницу ему стало лучше, он даже попросил ему палочку привезти из дома. Надеялся начать вставать», - говорит дочь. По ее словам, позже, перед смертью, отцу стало хуже, он звонил жене, а она – в скорую и МЧС. Но потом телефон у него забрали.

«Слава богу, хоть сейчас, после многочисленных жалоб пострадавших, на сайтах размещена подробная информация с номерами телефонов отделений инфекционки. Люди теперь хотя бы могут узнать о состоянии своих близких», - говорит Татьяна Зверева.