Врали врачи 10 дней о стабильном здоровье умершего от COVID-19 пациента его дочери

Трагедия заставила написать на портал псковского губернатора Татьяну Звереву. Ее отец, житель Локнянского района Владимир Иванович Сергеев, умер в Великолукской инфекционной больнице 18 октября. Однако еще 10 дней родственникам в больнице отвечали, что состояние мужчины стабильно.
После публикации на портале с Татьяной связалась председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, но ее ответ женщину не устроил, как и извинения главного врача больницы, принесенные маме.
«Якобы при поступлении в больницу отец отказался давать контакты родственников, - в беседе с "МК в Пскове" говорит об аргументах медика и чиновника Татьяна. - Это уму непостижимо. Мать моя от него за последние 15 лет ни на шаг не отходила. Он был парализован на одну сторону после инсульта. И без ухода не мог. Какой отказ? Почему в официальных ответах очерняют мою семью? Мы каждый день искали пути, как узнать о его состоянии».
Маму и папу госпитализировали с признаками инфекции вместе, 15 октября. Отец оказался в реанимации и скончался уже 18 октября. Но родные об этом не знали.
По словам Татьяны, состоянием отца 19 октября интересовался ее брат, которого привезли в больницу на КТ.
«Его привезли на скорой, он лично разговаривал с врачом, при нём звонили в реанимацию, откуда сообщили, что отец жив и его состояние стабильно. А он, как оказывается, на тот момент был мёртв уже целые сутки», - рассказывает Татьяна.
«Мама лечится тут же, в больнице, и она каждый день спрашивала о состоянии отца. Но только 27 октября брат узнал многофункциональный номер больницы, позвонил, и ему сообщили, что отец скончался еще 18 октября. Ещё бы 4 дня, и его похоронили, как бомжа. Почему ответственный за лечение моего отца врач не сообщил близким о смерти?» - не понимает, как такое вообще возможно, Татьяна.
«Когда нужно было привезти памперсы и воду, так как в больнице не было питьевой воды (она открылась 14-го числа, а 15-го родителей туда привезли на скорой), то 15-го числа отцу дали телефон, чтобы он позвонил домой и попросил привезти всё необходимое. В этом случае способ связи с родственниками нашли быстро. Пока отец звонил, медсестра закрутилась и забыла забрать у него телефон. В пятницу ему стало лучше, он даже попросил ему палочку привезти из дома. Надеялся начать вставать», - говорит дочь. По ее словам, позже, перед смертью, отцу стало хуже, он звонил жене, а она – в скорую и МЧС. Но потом телефон у него забрали.
«Слава богу, хоть сейчас, после многочисленных жалоб пострадавших, на сайтах размещена подробная информация с номерами телефонов отделений инфекционки. Люди теперь хотя бы могут узнать о состоянии своих близких», - говорит Татьяна Зверева.