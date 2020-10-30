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Сколько тестов на COVID-19 приказал делать в сутки губернатор Новосибирской области?

18:50 30.10.2020 Фото: Nso.ru
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Обращаясь к медикам, Андрей Травников подчеркнул, что в области вместе с федеральными сохраняются все региональные выплаты бригадам, работающим с коронавирусом.

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Число ПЦР тестов в регионе будет увеличено в полтора раза, заявил Травников

Губернатор Андрей Травников обсудил с главными врачами медицинских учреждений региона вопросы, связанные с работой системы здравоохранения Новосибирской области в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Встреча состоялась 30 октября в Правительстве региона.

Одной из ключевых тем совещания – возможность увеличения числа лабораторных тестов на COVID-19. Как доложила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, для ряда учреждений, подведомственных министерству здравоохранения, приобретено оборудование, позволяющее проводить ПЦР тестирование. Вместе с возможностями лабораторий, не входящих в систему минздрава региона, это позволит увеличить ПЦР тестирование еще на 3300 тестов в сутки, нарастив тестирование в области почти в полтора раза. Сейчас в регионе ежесуточно делается до 7000 тестов.

«Они все будут распределены по наши больницам и поликлиникам», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Обращаясь к медикам, Губернатор Андрей Травников также подчеркнул, что в Новосибирской области вместе с федеральными сохраняются все региональные выплаты бригадам, работающим с COVID. Также будет сохранено транспортное обслуживание врачей, выезжающих на вызовы к пациентам на дом. Во взаимодействии с бизнесом продолжится обеспечение медиков обедами во всех крупных ковидных госпиталях.

COVID-19 выплаты коронавирус тестирование Андрей Травников Елена Аксёнова
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