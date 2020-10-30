Как сейчас получить водительские права и зарегистрировать авто, рассказали в ГИБДД Новосибирской области

В ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди и в порядке «живой очереди».

Региональная Госавтоинспекция разъяснила порядок получения государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 30 октября состоялся брифинг по вопросам получения государственных услуг в регистрационных и экзаменационных подразделениях. В мероприятии приняли участие начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Маерчук, врио заместителя начальника Управления Денис Турышев, начальник пресс-службы регионального главка МВД России Сергей Щекотин.

Представители Госавтоинспекции отметили, что в ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди и в порядке «живой очереди».

Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал бывает затруднительно.

Для получения указанных госуслуг Госавтоинспекция рекомендует обращаться непосредственно в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Для исключения скопления большого числа посетителей принято решение об изменении режима работы подразделений регистрации и экзаменации – часть из них будет работать в воскресенье. (https://гибдд.рф/svc/3900, https://гибдд.рф/svc/3901, https://гибдд.рф/svc/3903)

Информация о работе регистрационно-экзаменационных подразделений размещена на региональной странице официального сайта Госавтоинспекции в разделе Контакты, а также в официальном аккаунте Госавтоинспекции Новосибирской области ВКонтакте.

Прием в подразделениях осуществляется с соблюдением мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.