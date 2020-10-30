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Кому уступила лидерство Алла Пугачева? Рейтинг звезд составили россияне

21:38 30.10.2020 Фото: Википедии
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В опросе отмечается, что лучшим певцом отечественной эстрады был назван Киркоров, за него свой голос отдали 9% россиян.

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Россияне назвали лучших эстрадных певцов 2020 года

Полина Гагарина и Филипп Киркоров возглавили рейтинг лучших эстрадных исполнителей 2020 года по мнению россиян, также в лидерах отмечены Алла Пугачева и Николай Басков, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, лидера списка лучших певиц эстрады - Гагарину - отметили 12% россиян. В топ-10 также вошли Алла Пугачева, Валерия, Светлана Лобода, Лариса Долина, София Ротару, Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт, Надежда Бабкина.

Отмечается, что лучшим певцом отечественной эстрады был назван Киркоров, за него свой голос отдали 9% россиян. Также опрошенные отметили Николая Баскова, Сергея Лазарева, Диму Билана, Льва Лещенко, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Олега Газманова, Валерия Меладзе и Басту.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 октября совместно с ежегодной премией доверия потребителей "Марка № 1 в России - 2020". В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

лидерство результаты опроса рейтинг топ-10
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