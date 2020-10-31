Замечательные поздравления с Днем гимнастики 31 октября 2020 года

Всероссийский день гимнастики принято отмечать в последнюю субботу октября. Спортивный праздник утвержден в 1999 году, его инициатором была Федерация спортивной и художественной гимнастики. Гимнастика — старинный вид спорта, известный и популярный еще в Древней Греции. В России о ней узнали в конце 18 века, а первые соревнования по гимнастике были проведены в Москве в 1885 году.
В праздничный день в городах и небольших населенных пунктах страны проходят тематические мероприятия: показательные выступления гимнастов, мастер-классы от профессиональных спортсменов и соревнования по спортивной, акробатической и художественной гимнастике. Одна из целей праздника — привлечь к посильным спортивным занятиям как можно больше людей.
Где красота и грация едины,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.
Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.
Чтоб достижения давались просто,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!
Легкость, грация большая,
Вычурная пластика.
Завораживает нас
Всех давно гимнастика.
Поздравляю с днем прекрасным
С видом спорта столь красивым,
Душу, страсть ему отдал.
Поздравляю со Всероссийским днём гимнастики. Желаю высоких достижений, несокрушимых успехов, невероятной целеустремлённости и хорошего здоровья. Пусть жизнь будет полна счастья, радости, любви, грации и пластики.
Гимнастика — царица в спорте!
Поздравить вас я всех спешу,
Прославить гибкость, силу, волю
В ваш праздник славный я хочу.
Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.
Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.
Отмечаем день гимнастики —
Праздник гибкости и пластики,
Праздник взлета и падения,
Праздник слёз и вдохновения.
От простой зарядки дома,
До победы олимпийской,
Всем гимнастика знакома.
Праздник общий — Всероссийский.
В этот день мы чествуем гимнасток,
У которых тело без костей,
Много их в купальниках цветастых,
Много также радостных гостей.
Чествуем мы тренеров умелых,
Терпеливых, строгих иногда,
Мудрых, безотказных, очень смелых,
Что с учениками навсегда.
С днем таким хорошим поздравляем,
Мы гордимся вами от души,
И успехов, и побед желаем,
Будут ваши кубки и цветы!
Всех гимнастов и гимнасток
Поздравляем от души,
Гибкости мы им желаем,
Достижений лишь больших,
Счастье не покинет их,
Побеждают и рискуют,
Не теряют сил своих!
Пирует, прыжок, полет —
Тренер на помост зовет.
Чтобы выглядеть достойно,
И пахать нужно пристойно.
Все гимнастки и гимнасты
Родом из особой касты.
С детства знают, что успех —
Привилегия не всех.
Он приходит лишь к тому,
Кто обучен ремеслу.
Пусть же в этот день осенний
Не останется сомнений.
Пусть удача улыбнется,
Пусть рекорд вам всем зачтется,
Пусть награда достается,
Только тем, кто любит спорт.
Во Всероссийский день гимнастики
Желаю в спорте лишь побед,
Отличной грации и пластики,
Заряда сил на много лет.
И достижений замечательных,
Всегда наград и первых мест,
Пусть спорт ведет тебя блистательно
И никогда не надоест!
Сегодня день гимнастики в стране,
Прекрасны их спортивные тела!
Парят гимнасты наши в вышине,
И прыгают в шпагате, как стрела!
Пусть им всегда легко все удается,
Желаю я гимнастам лишь побед!
Пусть золото всегда им достается,
Ведь лучше, чем у нас, гимнастов нет!
Гимнастика! Должны вы верить
Не каждому откроет двери.
Она для тех, кто грациозен,
И пируэт исполнит сложный.
Не просто так, а чтоб летать.
Волшебную создать фигуру,
И из себя лепить скульптуру
Чтоб безусловной красоты.
За это получать цветы,
Награды, кубки, поздравленья,
Гимнасты! Всем вам вдохновенья!
Источник: pozdravok.ru