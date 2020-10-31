31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Замечательные поздравления с Днем гимнастики 31 октября 2020 года

08:36 31.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Гимнастика — старинный вид спорта, известный и популярный еще в Древней Греции. В России о ней узнали в конце 18 века, а первые соревнования по гимнастике были проведены в Москве в 1885 году.

% name% title
Спортивный праздник утвержден в 1999 году, его инициатором была Федерация спортивной и художественной гимнастики

Всероссийский день гимнастики принято отмечать в последнюю субботу октября. Спортивный праздник утвержден в 1999 году, его инициатором была Федерация спортивной и художественной гимнастики. Гимнастика — старинный вид спорта, известный и популярный еще в Древней Греции. В России о ней узнали в конце 18 века, а первые соревнования по гимнастике были проведены в Москве в 1885 году.

В праздничный день в городах и небольших населенных пунктах страны проходят тематические мероприятия: показательные выступления гимнастов, мастер-классы от профессиональных спортсменов и соревнования по спортивной, акробатической и художественной гимнастике. Одна из целей праздника — привлечь к посильным спортивным занятиям как можно больше людей.

Где красота и грация едины,

Полет мяча, булавы, ленты взмах,
Изящные движения красивы,
Словно полет фантазии в мечтах.

Желаем вам спортивных достижений,
Наград, побед и взлетов до небес,
Лояльных судей и соперников достойных,
Медалей золотых, удач, чудес.

Чтоб достижения давались просто,

Чтоб шли вы к цели так легко,
Пусть будет ваше звание — мастер спорта,
Пускай в наградах будет только золото!

Легкость, грация большая,
Вычурная пластика.
Завораживает нас
Всех давно гимнастика.

Поздравляю с днем прекрасным

Всех, кто жизнь свою связал,
С видом спорта столь красивым,
Душу, страсть ему отдал.

Поздравляю со Всероссийским днём гимнастики. Желаю высоких достижений, несокрушимых успехов, невероятной целеустремлённости и хорошего здоровья. Пусть жизнь будет полна счастья, радости, любви, грации и пластики.

Гимнастика — царица в спорте!
Поздравить вас я всех спешу,
Прославить гибкость, силу, волю
В ваш праздник славный я хочу.

Желаю золотых медалей,
Пусть станет домом пьедестал,
Летят пусть кубки и награды,
Ведь вы достойны всех похвал.

Пусть подрастают чемпионы,
Что славу принесут России,
Желаю в жизни, чтоб и спорте
Остались вы непобедимы.

Отмечаем день гимнастики —
Праздник гибкости и пластики,
Праздник взлета и падения,
Праздник слёз и вдохновения.

От простой зарядки дома,
До победы олимпийской,
Всем гимнастика знакома.
Праздник общий — Всероссийский.

В этот день мы чествуем гимнасток,
У которых тело без костей,
Много их в купальниках цветастых,
Много также радостных гостей.

Чествуем мы тренеров умелых,
Терпеливых, строгих иногда,
Мудрых, безотказных, очень смелых,
Что с учениками навсегда.

С днем таким хорошим поздравляем,
Мы гордимся вами от души,
И успехов, и побед желаем,
Будут ваши кубки и цветы!

Всех гимнастов и гимнасток
Поздравляем от души,
Гибкости мы им желаем,
Достижений лишь больших,

Травмы их пускай минуют,
Счастье не покинет их,
Побеждают и рискуют,
Не теряют сил своих!

Пирует, прыжок, полет —
Тренер на помост зовет.
Чтобы выглядеть достойно,
И пахать нужно пристойно.

Все гимнастки и гимнасты
Родом из особой касты.
С детства знают, что успех —
Привилегия не всех.

Он приходит лишь к тому,
Кто обучен ремеслу.
Пусть же в этот день осенний
Не останется сомнений.

Пусть удача улыбнется,
Пусть рекорд вам всем зачтется,
Пусть награда достается,
Только тем, кто любит спорт.

Во Всероссийский день гимнастики
Желаю в спорте лишь побед,
Отличной грации и пластики,
Заряда сил на много лет.

И достижений замечательных,
Всегда наград и первых мест,
Пусть спорт ведет тебя блистательно
И никогда не надоест!

Сегодня день гимнастики в стране,
Прекрасны их спортивные тела!
Парят гимнасты наши в вышине,
И прыгают в шпагате, как стрела!

Пусть им всегда легко все удается,
Желаю я гимнастам лишь побед!
Пусть золото всегда им достается,
Ведь лучше, чем у нас, гимнастов нет!

Гимнастика! Должны вы верить
Не каждому откроет двери.
Она для тех, кто грациозен,
И пируэт исполнит сложный.

Кто брусья сможет оседлать
Не просто так, а чтоб летать.
Волшебную создать фигуру,
И из себя лепить скульптуру
Чтоб безусловной красоты.
За это получать цветы,
Награды, кубки, поздравленья,
Гимнасты! Всем вам вдохновенья!

Источник: pozdravok.ru

День гимнастики 2020 поздравления праздник стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем со Всероссийским днём гимнастики!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Арестовали поставщика тушенки для армии по подозрению в мошенничестве. При чем здесь "повар Путина"?
12:41 31-10-2020
Арестовали поставщика тушенки для армии по подозрению в мошенничестве. При чем здесь
Три сгоревших трупа обнаружили после пожара в заброшенном здании
12:28 31-10-2020
Три сгоревших трупа обнаружили после пожара в заброшенном здании
Вылечили 120-летнюю пациентку от COVID-19 в Турции
12:16 31-10-2020
Вылечили 120-летнюю пациентку от COVID-19 в Турции
БердскКогда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова 1
12:03 31-10-2020
Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова
Мировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗ 2
11:51 31-10-2020
Мировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗ
Над гробами с окошками пошутил в "Вечернем Урганте" ведущий шоу 2
11:39 31-10-2020
Над гробами с окошками пошутил в
Как перенесли прививку от коронавируса пожилые добровольцы, рассказали исследователи
11:10 31-10-2020
Как перенесли прививку от коронавируса пожилые добровольцы, рассказали исследователи
Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео
10:59 31-10-2020
Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео
Магнитные бури в ноябре 2020 года ударят по метеозависимым на 10 дней: Календарь бурь на ноябрь
10:54 31-10-2020
Магнитные бури в ноябре 2020 года ударят по метеозависимым на 10 дней: Календарь бурь на ноябрь
Новые выплаты на детей и налоговые отсрочки ждут россиян в ноябре 2020. Читайте подробности
10:46 31-10-2020
Новые выплаты на детей и налоговые отсрочки ждут россиян в ноябре 2020. Читайте подробности