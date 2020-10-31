Замечательные поздравления с Днем гимнастики 31 октября 2020 года

Гимнастика — старинный вид спорта, известный и популярный еще в Древней Греции. В России о ней узнали в конце 18 века, а первые соревнования по гимнастике были проведены в Москве в 1885 году.

Спортивный праздник утвержден в 1999 году, его инициатором была Федерация спортивной и художественной гимнастики

Всероссийский день гимнастики принято отмечать в последнюю субботу октября. Спортивный праздник утвержден в 1999 году, его инициатором была Федерация спортивной и художественной гимнастики. Гимнастика — старинный вид спорта, известный и популярный еще в Древней Греции. В России о ней узнали в конце 18 века, а первые соревнования по гимнастике были проведены в Москве в 1885 году.

В праздничный день в городах и небольших населенных пунктах страны проходят тематические мероприятия: показательные выступления гимнастов, мастер-классы от профессиональных спортсменов и соревнования по спортивной, акробатической и художественной гимнастике. Одна из целей праздника — привлечь к посильным спортивным занятиям как можно больше людей.

Где красота и грация едины,



Полет мяча, булавы, ленты взмах,Изящные движения красивы,Словно полет фантазии в мечтах.

Желаем вам спортивных достижений,

Наград, побед и взлетов до небес,

Лояльных судей и соперников достойных,

Медалей золотых, удач, чудес.

Чтоб достижения давались просто,



Чтоб шли вы к цели так легко,Пусть будет ваше звание — мастер спорта,Пускай в наградах будет только золото!

Легкость, грация большая,

Вычурная пластика.

Завораживает нас

Всех давно гимнастика.

Поздравляю с днем прекрасным



Всех, кто жизнь свою связал,С видом спорта столь красивым,Душу, страсть ему отдал.

Поздравляю со Всероссийским днём гимнастики. Желаю высоких достижений, несокрушимых успехов, невероятной целеустремлённости и хорошего здоровья. Пусть жизнь будет полна счастья, радости, любви, грации и пластики.

Гимнастика — царица в спорте!

Поздравить вас я всех спешу,

Прославить гибкость, силу, волю

В ваш праздник славный я хочу.

Желаю золотых медалей,

Пусть станет домом пьедестал,

Летят пусть кубки и награды,

Ведь вы достойны всех похвал.

Пусть подрастают чемпионы,

Что славу принесут России,

Желаю в жизни, чтоб и спорте

Остались вы непобедимы.

Отмечаем день гимнастики —

Праздник гибкости и пластики,

Праздник взлета и падения,

Праздник слёз и вдохновения.

От простой зарядки дома,

До победы олимпийской,

Всем гимнастика знакома.

Праздник общий — Всероссийский.

В этот день мы чествуем гимнасток,

У которых тело без костей,

Много их в купальниках цветастых,

Много также радостных гостей.

Чествуем мы тренеров умелых,

Терпеливых, строгих иногда,

Мудрых, безотказных, очень смелых,

Что с учениками навсегда.

С днем таким хорошим поздравляем,

Мы гордимся вами от души,

И успехов, и побед желаем,

Будут ваши кубки и цветы!

Всех гимнастов и гимнасток

Поздравляем от души,

Гибкости мы им желаем,

Достижений лишь больших,



Травмы их пускай минуют,Счастье не покинет их,Побеждают и рискуют,Не теряют сил своих!

Пирует, прыжок, полет —

Тренер на помост зовет.

Чтобы выглядеть достойно,

И пахать нужно пристойно.

Все гимнастки и гимнасты

Родом из особой касты.

С детства знают, что успех —

Привилегия не всех.

Он приходит лишь к тому,

Кто обучен ремеслу.

Пусть же в этот день осенний

Не останется сомнений.

Пусть удача улыбнется,

Пусть рекорд вам всем зачтется,

Пусть награда достается,

Только тем, кто любит спорт.

Во Всероссийский день гимнастики

Желаю в спорте лишь побед,

Отличной грации и пластики,

Заряда сил на много лет.

И достижений замечательных,

Всегда наград и первых мест,

Пусть спорт ведет тебя блистательно

И никогда не надоест!

Сегодня день гимнастики в стране,

Прекрасны их спортивные тела!

Парят гимнасты наши в вышине,

И прыгают в шпагате, как стрела!

Пусть им всегда легко все удается,

Желаю я гимнастам лишь побед!

Пусть золото всегда им достается,

Ведь лучше, чем у нас, гимнастов нет!

Гимнастика! Должны вы верить

Не каждому откроет двери.

Она для тех, кто грациозен,

И пируэт исполнит сложный.



Кто брусья сможет оседлатьНе просто так, а чтоб летать.Волшебную создать фигуру,И из себя лепить скульптуруЧтоб безусловной красоты.За это получать цветы,Награды, кубки, поздравленья,Гимнасты! Всем вам вдохновенья!

Источник: pozdravok.ru