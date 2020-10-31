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Здоровье / Общество

Магнитные бури в ноябре 2020 года ударят по метеозависимым на 10 дней: Календарь бурь на ноябрь

10:54 31.10.2020 Фото: pxhere.com
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Повышение и снижение артериального давления организма будет являться главным симптомом 10 дневного геомагнитного «марафона» с 1 по 10 ноября.

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11 и 15 ноября будут наблюдаться слабые магнитные колебания

В ноябре месяце все ощутимее будет приближение зимы. Помимо холодов и ветров, метеопаты будут испытывать большее давление, поскольку ожидаются сильные магнитные колебания. В первую очередь это коснется первой декады ноября и его окончания. Второй триместр месяца не такой суровый, однако, его пограничное нахождение между двумя бурями, заставит организм почувствовать его влияние.

1-10 ноября 2020 года сулит большое магнитное возмущение, которое будет продолжаться 10 дней. Самыми главными группами риска здесь будут выступать лица с болезнями сердца, возрастные люди, беременные женщины и дети до 14 лет. Повышение и снижение артериального давления организма будет являться главным симптомом этого 10 дневного «марафона». Также специалисты выделяют, возможное присутствие головных болей, нарушения сна, возбуждение, мигрень, малоактивная работоспособность.

Рекомендации врачей заключаются в контроле качества отдыха и сна. Не допускайте излишнего переутомления, откажитесь от работы со сложными механизмами и инструментами. В данный период важно заниматься активностью на свежем воздухе, больше проветривать дом, отказаться от вредных привычек в виде алкоголя и табака.

11 и 15 ноября будут наблюдаться слабые магнитные колебания, которые смогут почувствовать только сильно метеочувствительные люди. В первую очередь это будет отображаться на их эмоциональном состоянии: перепады настроения и апатия.

18 ноября ожидается средняя магнитная буря, которая будет являться продолжением предыдущих малых возмущений. Будут несколько больше проявляться предыдущие симптомы, может появиться мигрень, повышенная возбимость, раздражительность.

С 20 по 25 ноября нас накроет последняя в этом месяце магнитная буря. Основное влияние она будет оказывать на людей, у которых наблюдаются частые перепады настроений, раздражительность и легковозбудимость. Здесь эти аспекты будут только обостряться, поэтому врачи рекомендуют стараться контролировать свои эмоции, не вступать в конфликты и споры, не принимать важные решения в данное время, а отложить их на чуть более поздний срок.

Возможно, будет наблюдаться нарушение режима сна, из-за бессонницы и тревоги, но здесь возможно применение успокоительных и расслабляющих лекарств. Самое главное это не поддаваться влиянию внешних факторов, не испортить отношения с родными и близкими.

Человек никаким образом не может повлиять на магнитные поля земли. Но можно минимизировать его влияние на наш организм. Большее количество отдыха, активный образ жизни и отказ от вредных привычек – основной путь в послаблении симптомов магнитных бурь.

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