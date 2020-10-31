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Три сгоревших трупа обнаружили после пожара в заброшенном здании

12:28 31.10.2020 Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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25 пожарных не допустили распространения огня на соседние здания в Барнауле. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.

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Тела трёх погибших обнаружили при разборе сгоревшей конструкции в Барнауле

Ранним утром 31 октября в Барнауле произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарной охраны краевого центра в 05:24, сообщает  пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул 1-й пожарно-спасательной части. На момент прибытия первого подразделения открытым огнем было охвачено заброшенное здание по улице Белова, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Вскоре на подмогу коллегам прибыли боевые расчеты из специализированной пожарно-спасательной части.

Для дополнительного обеспечения водой пожарных автомобилей спасатели задействовали пожарный гидрант, на тушение было подано три многофункциональных ствола большой мощности. На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы.

Благодаря оперативным и слаженным действиям бойцов пожарной охраны, около часа потребовалось на ликвидацию открытого горения. В тушении принимали участие 24 огнеборца, 5 единиц техники. Общая площадь горения составила около 50 кв. метров. При разборе обрушившихся конструкций на месте происшествия были обнаружены тела трех погибших. Работает следственно-оперативная группа. Причина произошедшего устанавливается.

заброшенное здание пожар спасатели труп тушение ГУ МЧС по Алтайскому краю
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