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Сочинские киллеры расстреляли из пулемета и пистолета двух бизнесменов

14:18 31.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На двоих они получили 41 год колонии строго режима. Своих жертв они уничтожали в одном и том же кафе.

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Два сочинских киллера приговорены к 20 годам колонии каждый за убийства и незаконный оборот оружия

Краснодарский краевой суд приговорил к 20 и 21 годам колонии строгого режима двух жителей Сочи. Они обвинялись в убийствах и незаконном обороте оружия.

В октябре 2010 года, подельники, вооруженные пистолетом и пистолетом-пулеметом, зверски расстреляли бизнесмена, который обедал в кафе. В него выпустили в него около 20 пуль.

Через полгода в этом же кафе они застрелили другого предпринимателя из пистолетов с глушителями и умчались с места преступления на мопедах.

Когда полицейские установили их личности, киллеров объявили в международный розыск. Позже участников преступной группировки задержали в Греции и Латвии.

- На судебном процессе сторона защиты и фигуранты настаивали на своей невиновности, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд сочинских киллеров признал виновными в убийствах бизнесменов. Они расстреляли предпринимателей с разницей в полтора года.

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