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Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и фура. Есть жертвы и раненые

14:34 31.10.2020 Фото: МВД
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Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, где ехало 13 пассажиров.

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СК начал проверку после столкновения фуры с автобусом под Воронежем

В Грибановском районе Воронежской области произошло лобовое столкновения грузового автомобиля и рейсового автобуса. По факту случившегося Следственный комитет начал доследственную проверку. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

«Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.

По данным следователей, столкновение произошло около 20:23 30 октября на 423 км автодороги «Курск-Саратов». В тот момент в пассажирском автобусе, следовавшем из Борисоглебска в Москву, находились 13 человек. Из них один погиб, еще 9 доставлены в больницу.

В  Главном управлении МВД по региону сообщило, что при столкновении погиб водитель автобуса.

В пресс-службе уточнили, что информация о состоянии пострадавших пока уточняется. Сейчас на месте работают следователи.

Ранее, 30 октября, междугородний пассажирский автобус, который направлялся из Таштагола в Новокузнецк, опрокинулся в кювет. В автобусе находились 45 человек, из них восьми потребовалась медицинская помощь.

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